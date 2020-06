Violento episodio en Rojas: la policía disparó con balas de goma

En la madrugada de este lunes, se desarrolló un episodio violento en el barrio Nehuenche de la ciudad de Rojas. Según informó a Democracia el secretario de Seguridad local, Miguel Ángel Nuñez, "los disturbios empezaron en horas de la noche del domingo, se congregaron entre tres y cuatro personas con antecedentes penales -uno de ellos en libertad desde hace muy poco tiempo- y no solo estaban violando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio sino que mantenían actitudes hostiles con los vecinos".

Según informó Nuñez, "los vecinos llamaron a la Policía, los efectivos se hicieron presentes en el lugar y fueron agredidos por parte de los inadaptados, por este motivo, la policía intervino con balas de goma, no ponemos en tela de juicio su accionar". Por otro lado, el secretario aseguró que "intervino la Justicia Federal pero creemos que no tuvo el accionar que debió tener, entendemos que está desbordada por distintos delitos" y amplió que "los sujetos involucrados en el hecho no estaban armados, se inició una causa, no se procedió a hacer allanamientos y hubo dos personas detenidas que luego recuperaron la libertad".

Hay una persona herida por la intervención policial.