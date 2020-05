Empleados Municipales de Rojas solicitan compensación económica

El Sindicato de Empleados Municipales de Rojas entregó una nota a las autoridades locales solicitando una compensación económica. En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19, el gremio que encabeza Enrique Alvarado entregó un petitorio dirigido al secretario municipal de Coordinación y Gobierno, Cristian Ford, solicitando un plus económico para este mes de mayo, no menor a dos mil pesos, para el personal que no fue alcanzado por el bono nacional que se le otorgó a los trabajadores del área de salud.

"Nos dirigimos a usted con motivo de solicitarle un plus económico para el mes de mayo de 2020, no menor a $2000.-, para el personal que trabajó desde el inicio de la cuarentena en las siguientes áreas: barrido, recolección de residuos, inspectores, CIC, salas de primeros auxilios, delegación de Rafael Obligado y Carabelas", dice el comunicado y agregan que "desde ya, requerimos una pronta y satisfactoria respuesta a nuestra inquietud".