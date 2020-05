Rojas recibió una donación millonaria de Bayer para enfrentar al Covid-19

La planta de procesamiento de maíz María Eugenia, de la firma alemana Bayer, está ubicada en la Ruta 31 Km 170, en el partido de Rojas; tiene 23 hectáreas, posee una capacidad de producción de 3.6 millones de bolsas de semilla de maíz híbrida y emplea a más de 2.500 personas de distintas ciudades en todo su proceso de planta y campo cada año. Se trata de la planta de maíz más grande que tiene Bayer en Sudamérica y, en este contexto, los directivos decidieron realizar una donación millonaria al distrito para equipar al Hospital local Saturnino Unzué y, de esta manera, fortalecer la trinchera para dar batalla al nuevo coronavirus Covid-19.

Esta semana se realizó la entrega de la primera parte de la donación, se trata de un total de 9.8 millones de pesos que serán entregados en tres etapas, según lo indica el compromiso firmado por la multinacional y el intendente local Claudio Rossi. En esta primera instancia, se comprará para el hospital un nuevo equipo de Rayos X y diez bombas de infusión para terapia intensiva. En una segunda etapa, se tiene prevista la compra de un ecógrafo y, en una tercera etapa, se busca realizar mejoras en infraestructura en el nosocomio. En el encuentro de firma del convenio estuvieron presentes funcionarios municipales, directivos del Hospital, el intendente Claudio Rossi, el líder de Manufactura Bayer Matías Marcantonio y el líder de Producción Bayer Rafael Losada.



“Hace un tiempo les daba un adelanto de la noticia que, finalmente, concretó su primer paso: la multinacional Bayer donó a nuestro Hospital $9.800.000”, anunció el jefe comunal Claudio Rossi y agregó: “Es una gran alegría cuando vemos que las manos se tienden para ayudarnos, estamos atravesando una situación muy difícil, en la que el dolor, la angustia y el miedo son habituales y llegaron para dejarnos algo claro: cuando las cosas se ponen difíciles, sale a la luz nuestro instinto de ayuda y colaboración mutua”. Por otro lado, agradeció a quienes hicieron posible la donación “porque este aporte será fundamental para mejorar el servicio que da el hospital a toda la comunidad y, en esta oportunidad, como en todas las que me sean posibles, quiero agradecer a los médicos y auxiliares de nuestro sistema de salud que día a día salen a darlo todo por nosotros; agradecer especialmente al personal de enfermería, que está dando clara cuenta de su valor en esta gran cadena de personas que nos cuida silenciosamente, minuto a minuto”.

Rossi dijo también: “Estamos centrando la charla en lo defensivo, cómo nos preparamos para atender de la mejor manera posible a los rojenses que tengan la desgracia de sufrir este problema, pero lo más importante es tratar de evitarlo, no de resolverlo” y agregó que “eso es responsabilidad de cada uno de los rojenses, de cada uno de nosotros en cómo manejamos las cuestiones que los sanitaristas nos plantean: el distanciamiento social, los elementos de protección personal, todos los cuidados que en varias oportunidades se han señalado”.

En otro tramo, el intendente pidió: “No nos relajemos, hagamos el mayor esfuerzo posible, tenemos como comunidad la oportunidad de demostrar que nos hicimos cargo de un problema y entre todos lo podemos resolver. Las autoridades hacemos todo lo que podemos pero si la sociedad no adopta las conductas y los comportamientos que son necesarios para esta situación, las cosas van a empeorar”.

“El virus nos puso a todos en el mismo barco”

El intendente aprovechó la ocasión para agradecer la suma de voluntades en la comunidad rojense. “Quiero agradecerle, sinceramente, a Bayer, porque entre ir y venir es la misma distancia, pero la diferencia es la actitud, y esa predisposición de entrada a colaborar es una actitud que las crisis permite ver con más claridad”, destacó Rossi y agregó: “Yo digo que en estos momentos en las personas, las empresas, las organizaciones de nuestra comunidad se ve lo mejor y lo peor, está el distraído, el oportunista y el solidario, a veces con poco, pero mostrándose con lo que tiene dispuesto a ayudar en una emergencia”.

Por su parte, Matías Marcantonio, encargado de la Planta María Engenia de Bayer, dijo: “Hace veintiséis años que nos sentimos parte de la comunidad de Rojas y eso nos genera un compromiso enorme de estar presentes, y sobre todo estar presentes con cosas concretas. Es por eso que para nosotros es muy importante haber tenido este espacio, esta chance de colaborar con Rojas en cosas que sabemos que son muy útiles y que hacen mucha falta” y finalizó diciendo: “Este nuevo coronavirus nos puso a todos en el mismo barco a colaborar juntos, y es la forma de decir ‘acá estamos presentes’, con cosas concretas, con la intención de que queden por mucho tiempo para la Municipalidad”.