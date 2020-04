Aguardan la llegada de más equipamiento a Rojas

El intendente de Rojas, Claudio Rossi, anunció que se reunirá con directivos de la empresa Bayer para ultimar detalles y recibir una importante ayuda que enviará la multinacional al hospital local para dar batalla al coronavirus Covid-19.

"Hace una semana, tuve contacto con la casa matriz de Bayer en Alemania, allí me confirmaron la decisión de la empresa de colaborar con nuestro hospital municipal para hacer frente a esta situación; en ese contacto, me citaron a una reunión que se concretará en el transcurso de la semana para ultimar detalles sobre la forma en que la multinacional va a colaborar con la causa", dijo Rossi y agregó que "cuando este virus comenzó a entrar en nuestro país, hace varias semanas atrás, empezamos a ver con los médicos y directivos del área de Salud cuáles eran los elementos de protección y equipos que aún no teníamos y, de seguro, íbamos a necesitar para dar batalla a este virus que azota al mundo entero, a partir de ese momento, fuimos abriendo redes y generando cartas de pedido con el listado de esas necesidades; algunas donaciones se recibieron de distintas empresas locales, o por las campañas de la Cooperadora del hospital, las asociaciones intermedias, educativas e incluso de particulares que se han juntado para donar su trabajo y conocimiento".

"Estaremos dando detalles una vez firmado el acuerdo, como venimos haciendo desde el primer día, contando a todos los rojenses los avances y las novedades que van surgiendo día a día, esta batalla que hoy nos toca librar, requiere del esfuerzo y compromiso de todos, cada uno poniendo lo mejor de sí para el cuidado de toda la comunidad", señaló Claudio Rossi.