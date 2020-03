Concejal rojense dona su dieta para luchar contra el coronavirus

En las últimas horas, el concejal rojense Nicolás Scardino comunicó en sus redes sociales que donará su dieta para luchar contra el coronavirus en la ciudad.

"La actual situación de pandemia, que no excede a nuestro país y tampoco a nuestro querido Rojas, hace que todos debamos colaborar para que termine cuanto antes, como concejal y representante del pueblo en el Honorable Concejo Deliberante, he decidido donar la totalidad de mi dieta correspondiente a marzo a la campaña que está llevando adelante la Cooperadora del Hospital", escribió Nicolás Scardino y agregó que "este humilde aporte lo hago pensando en quienes no pueden llevar adelante su trabajo y, en especial, por los que hoy dedican su tiempo para cuidarnos dejando en un segundo plano a sus seres queridos, ellos son los verdaderos héroes en esta realidad".