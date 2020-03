Bomberos Voluntarios de Rojas: “Estamos preparados para trabajar con sustancias peligrosas”

La institución de Bomberos Voluntarios de Rojas forma parte de la mesa local de emergencia sanitaria que se conformó hace una semana ante el avance del coronavirus Covid-19 en la Argentina, y que está integrada también por el presidente del Concejo Deliberante, representantes de cada uno de los bloques políticos, del Consejo Escolar, de la ANSES, de la Jefatura Distrital de Educación, de la Policía Comunal de Rojas, por el director de la Clínica Médica y un representante del Círculo Médico Local. Allí se analiza el estado de la situación y se toman medidas de manera conjunta.

“Estamos trabajando de manera mancomunada con el municipio en materia de concientización y prevención; hay una campaña que se está llevando a cabo en Rojas. Vamos por las calles los Bomberos con la Policía Local y personal de Inspectores, cada uno en su vehículo, formando una caravana, tocamos las sirenas y leemos el mensaje para que la gente se quede en sus casas, que salgan lo justo y necesario, e indicamos que los comerciantes tomen las medidas de prevención necesarias”, dijo a Democracia el jefe de bomberos Lucas Laborde.



Por otro lado, Laborde señaló que “en la mesa local se analiza la situación y se toman decisiones, mientras tanto, en lo que respecta al cuartel, decidimos que ningún bombero puede ingresar; por lo general, van a cada rato, como si fuera su casa, porque hacen tareas de mantenimiento, así que eso ya quedó prohibido, ahora somos tres o cuatro los que podemos ingresar, solamente, por cuestiones básicas de funcionamiento: tenemos que poner en marcha los camiones e higienizar, los encargados de eso tienen posibilidad de ir para brindarnos esa seguridad” y añadió que “si tenemos que intervenir en siniestros, dependiendo del incidente que sea, ante una alarma general, inevitablemente,

concurren los bomberos, pero cada vez que lleguen deberán tomar las medidas necesarias: estar distanciados, usar barbijos, antiparras, guantes y, en caso de intervenir en un accidente, tenemos que resguardarnos más de lo habitual porque estamos en contacto con la gente. Al llegar al cuartel hacemos lo que llamamos ‘descontaminación’ para evitar llevar virus y gérmenes a la casa de uno”.

Consultado respecto del aporte que hace el organismo a la mesa local, Laborde apunto que “aportamos nuestro conocimiento e ideas; el sistema de bomberos en sí, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, tiene conocimientos al respecto. Si bien no hemos hecho hipótesis de trabajo con un virus de estas características, en nuestro programa de capacitación está el trabajo con sustancias y materiales peligrosos: van desde intoxicación con cloro hasta casos extremos de camiones que transportan sustancias peligrosas y nocivas para la salud, así que tenemos conocimiento respecto de cómo actuar y en Rojastenemos equipamiento para trabajar en ese tipo de emergencias, aunque tenemos el mismo miedo que tienen los médicos: si se desencadena de forma rápida, no nos alcanzan los recursos, casi todo el material con el que trabajamos es descartable”.



En tanto, el jefe de bomberos valoró el reconocimiento de la gente: “La comunidad apoya, agradece, reconoce el trabajo de los bomberos, incluso recibimos donaciones de materiales para hacer desinfección como lavandina, cloro, la gente confía en nosotros; además, ellos no solo llaman a los centros de salud para pedir recomendaciones sino también a los bomberos. Nos tienen mucho en cuenta, si bien siempre tenemos mucho apoyo, ahora se le suma el reconocimiento”. Por otra parte, Laborde se refirió al intercambio de conocimientos entre los bomberos ante la situación sanitaria y apuntó que “venimos charlando mucho sobre esto, no de manera personal pero sí difundimos la información en el grupo de Whatsapp. Todos nos vamos actualizando al mismo tiempo pero, insisto, ya tenemos conocimiento sobre el trabajo con sustancias peligrosas y nos preparamos para actuar de esa misma manera”.

Rojas cuenta con un caso sospechoso de coronavirus Covid-19 de una nena de cuatro años que volvió con síntomas de Estados Unidos, las muestras fueron tomadas y se aguardan los resultados oficiales. Al momento, no hay casos confirmados y se monitorean aquellos que deben cumplir el aislamiento absoluto tras regresar de países con circulación del virus. Esta semana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió en el Teatro Metro de La Plata con los intendentes bonaerenses para realizar un diagnóstico de la emergencia sanitaria y coordinar las acciones necesarias ante la pandemia de COVID-19. El intendente Claudio Rossi participó del encuentro que se realizó en tres etapas para garantizar la distancia social recomendada entre los asistentes y aquellos intendentes que constituyen grupo de riesgo participaron vía teleconferencia.