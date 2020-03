Diario de una rojense repatriada a la Argentina

Sabrina Mai es una vecina de Rojas que, entre el 5 de enero y el 15 de marzo, viajó junto a su hermano mellizo Damián por toda la India. En diálogo con Democracia, contó su experiencia tras ser repatriada a la Argentina y todas las situaciones que atravesaron en el marco de la expansión del coronavirus Covid 19.

"Estuvimos viajando un mes por el norte, un mes por el sur y nos quedamos unos días entre Pune y Mumbai, en el trayecto final de la ruta; estuvimos viajando en tren por todo el país, hemos tomado alrededor de 20 trenes, 6 colectivos, 2 aviones, 3 taxis de larga distancia, entre todos los transportes urbanos dentro de las grandes ciudades; es decir, probamos todos los transportes públicos y privados del país asiático. Nos hemos sumergido en el transporte de India donde nos relacionamos con mucha gente local e internacional", contó Sabrina Mai a Democracia y agregó que "la situación del coronavirus la veníamos siguiendo a través de las redes y las plataformas virtuales de los medios de comunicación argentinos pero no nos sentíamos en situaciones peligrosas, ya que India no figuraba en las listas de los países de riesgo, pero si, durante todo el viaje (debido a la situación higiénica de India) fuimos muy rigurosos con el lavado de manos, el agua embotellada y cuando empezamos a ver las medidas preventivas que bajaba la OMS fuimos incorporándolas".

"La cosa se empezó a complicar cuando el lunes pasado, 9 de marzo, vimos lo que estaba sucediendo en Europa, EE.UU., Corea Del Sur, y nuestros amigos y familiares nos comunicaban día a día lo que estaba pasando en la Argentina, el jueves fue un día clave porque fue cuando el presidente dijo que no recibirían vuelos desde los países más afectados, claro, India no estaba en la lista, pero nuestro vuelo iba a Alemania y de ahí a Argentina", relató Sabrina Mai y agregó que "todo comenzó a tornarse en una atmósfera de incertidumbre pero siempre confiamos que, de alguna manera, íbamos a poder volver a nuestras tierras natales. Siempre con energías positivas y tratando de no caer en esa paranoia que se genera frente a la incertidumbre de lo que acontece y el atosigamiento de los medios masivos de comunicación".

Por otro lado, contó que "el viernes nos llegó un mail de la aerolínea comunicando que nuestros vuelos habían sido cancelados y modificados, que debido a las medidas preventivas tomadas por el gobierno , volaríamos de India a Qatar y de ahí a Argentina, evitando las largas escalas en los aeropuertos y minimizando el tiempo de traslado. Por eso hemos estado durante casi un día y medio arriba de dos aviones y no más de 3 horas en los aeropuertos" y añadió: "los últimos 3 días de viaje, cuando salíamos a las calles de Mumbai, en los locales nos comenzaban a mirar de manera diferente y un tanto despectiva, cuando nos veían venir se tapaban la cara con una bufanda o con el cuello de la remera, y algunos, de vereda a vereda, nos gritaban 'coronavirus', todo se tornó cinematográfico. En las callecitas con multitudes, las personas se abrían y se alejaban, alteradas y preocupadas.. dejándonos la vereda completamente libre".



"Fueron días muy intensos, saber que esto es una situación dinámica, es decir, un minuto a minuto en donde las medidas se van tomando y modificando en base a lo que acontece, que si bien teníamos esa modificación en los vuelos, nos preocupaba no saber si podríamos regresar al país o si quedaríamos varados en la India", contó Sabrina y añadió: "fuimos bendecidos, porque cuando volamos de India, ese mismo día, se cerró el aeropuerto y ya no dejaban salir a todos del país, sino a algunas aerolíneas. y en el resto del territorio se empezaron a tomar todas las medidas preventivas, cerraron todas las escuelas de varios estados, los lugares turísticos, empresas de turismo, shoppings, cancelaron todas las visas indias; cuando salimos de Mumbai no nos controlaron nada, sí lo hicieron cuando llegamos a Argentina, nos hicieron completar una planilla del Ministerio de Salud, y cuando aterrizamos el personal de salud equipados con máscaras y trajes especiales blancos, nos tuvieron dos horas arriba del avión controlando si había casos o síntomas que muestren la presencia del virus dentro del avión. Y al bajar, después de hacer migraciones, nos hicieron pasar por delante de unas máquinas láser medidoras de temperatura".

El aislamiento

"Al llegar a Ezeiza pedimos un Cabify y nos fuimos directo al departamento que tenemos en Buenos Aires, acá estamos haciendo la cuarentena con mi hermano. Es un poco duro porque después de mucho tiempo de viaje queres volver a ver a tu familia, amigos, pero es una medida que es crucial para que no se siga expandiendo este virus, para cuidarnos y cuidar a los demás", relató Sabrina y agregó que "estando en India le avisamos a mi mamá que nos dejara un poco de comida en la heladera y las alacenas para estos 14 días, así que cuando llegamos ya estábamos abastecidos, siendo que estamos solos en Buenos Aires y no podemos ir a comprar nada debido a la situación de cuarentena y las medidas preventivas que estamos llevando a cabo".