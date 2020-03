Tras once años, Papaleo deja de ser el párroco de Rojas

Luego de once años, el Padre Hugo Papaleo deja de ser el párroco de Rojas y se va a vivir a la Catedral de San Nicolás. En diálogo con CLYFER TV dijo que "se concluye una tarea, esto es lo que la legislación eclesiástica nos pide: que el párroco a los 75 años presente su renuncia al cargo, no al ministerio sacerdotal, es no estar al frente en calidad de párroco" y agregó que "entiendo que tiene que venir una persona joven para estar al frente y los demás colaboramos, siempre me he sentido muy apoyado por el pueblo, me cuesta irme porque siempre me sentí muy bien, pero los amigos se llevan en el corazón".

Por otro lado, Papaleo señaló que "en esta vida transitoria hay que separarse de amigos y familiares, es la ley de la vida" y agregó que "llega a Rojas el Francisco Benitez, tiene 42 años, va a estar con el Padre Ángel a disposición de quien lo necesita".