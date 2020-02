Cristian Ford: "La prioridad es pagar el sueldo municipal"

El secretario del gobierno de Rojas, Cristian Ford, se refirió a la situación que atraviesa el municipio y , en diálogo con CLYFER TV, señaló que "durante los cuatro años anteriores, a esta altura ya sabíamos cuáles serían las transferencias de Provincia, hoy aún no lo sabemos, no solamente nosotros sino ningún municipio" y agregó que "los presupuestos no están aprobados, a partir de marzo deberíamos tener una proyección".

"No es fácil funcionar con los ojos cerrados, sin poder ver hacia dónde vamos" dijo Ford y agregó a CLYFER TV que "la prioridad de la gestión es el sueldo municipal, se van a tomar todas las medidas para garantizarlo, más allá de eso nos preocupa la paritaria y sentarnos con los gremios para llegar a un acuerdo del aumento salarial".

En cuanto al fondo educativo, dijo que "en teoría, estaría dentro de la coparticipación, aún no hay confirmación oficial que así sea" y agregó que "en este contexto, los proveedores están ayudando muchísimo e iremos dando respuesta a partir de que esto se ponga en marcha". Por otro lado señaló que "el presupuesto puede sufrir modificaciones, en caso de que sean necesarias".