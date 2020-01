Diez fotos de la marcha contra los abusos sexuales en Rojas

Un nutrido número de personas participó de la movilización en pedido de justicia que se realizó en el centro de la ciudad de Rojas. Grupos de amigos, parejaes y familias se concentraron en la plaza principal para pedir que se avance en la investigación de los distintos casos de abuso sexual contra menores de edad en Rojas.

Tras conocerse de manera pública el caso de la nena de diez años abusada por el carnicero en el supermercado, los vecinos detallaron otros hechos que no tuvieron repercusión mediática y en los que no se avanza de manera efectiva en la investigación. Claudia, una de las mujeres que encabezó la marcha, contó que su hija hipoacúsica fue abusada por un vecino y que por las noches no puede dormir, que se levantada asustada y llorando. "No, tiene que ser no", apuntó.

En cuanto a la causa del supermercado, la nena relató que "el carnicero la abrazó fuerte, la besó tres veces y le preguntó si le había gustado". A pesar de esto, la jueza subrogante del Juzgado de Paz Letrado de Rojas del Departamento Judicial Junín, Pilar Belén Ibarra, dispuso una orden de restricción de 150 metros para el agresor, medida que, denuncian, no se cumplirá ya que el negocio está ubicado a una cuadra de la casa de la víctima.