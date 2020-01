Federico Codino: “El trabajo del futuro está basado en el conocimiento”

Federico Codino es un diseñador gráfico rojense que desarrolla su carrera profesional en Capital Federal. Estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y eligió continuar capacitándose en materia de Internet y nuevas tecnologías. Actualmente, se desempeña como responsable del área de Experiencia del Usuario (UX) en Mercado Libre y tiene alrededor de 350 personas a su cargo. Por estos días, disfruta de un breve receso en su ciudad natal y contó cómo es la experiencia de trabajar en la empresa argentina dedicada a compras, ventas y pagos por Internet, que cuenta con operaciones en cada país de origen como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Honduras y Venezuela.

“Es una experiencia muy buena, hace diez años que estoy en Mercado Libre, tuve un crecimiento muy grande en este último tiempo, arranqué liderando a un equipo de veinte personas y hoy construimos un equipo de trescientos cincuenta dentro del área Experiencia del Usuario, de la cual yo estoy a cargo”, dijo Federico en diálogo con Clyfer TV y agregó que “cuando yo entré, en la empresa éramos alrededor de mil personas, repartido entre Buenos Aires y Brasil, y hoy somos más de ocho mil quinientas porque estamos creciendo con una tasa increíble de dos mil o tres mil personas por año”.



Consultado respecto de su trayectoria profesional, Federico Codino dijo que “soy diseñador gráfico, estudié en la UBA, di clases también, arranqué a trabajar en una empresa que hacía comunicación visual, nos dedicábamos a la identidad de marca; ahí había un mundo gráfico, lo que había estudiado en la facultad, y siempre me interesó mucho la tecnología, desde ese momento me interesaba lo que eran interfaces, la web, en aquel entonces era la nada misma, recién estaba arrancando” y agregó que “por lo tanto empecé a acercarme a la tecnología a partir de estudiar Internet, llegaba de trabajar o estudiar y a la noche seguía estudiando, después pasé a una empresa muy chiquita de tecnología, donde desarrollábamos software, ahí estuve unos seis o siete años, y me metí de lleno en el mundo de la tecnología, desarrollando productos digitales bien sólidos”.

Respecto de su llegada a la empresa Mercado Libre, Federico Codino contó que lo contactaron a través de la red social de trabajo Linkedin, que atravesó distintas entrevistas y comenzó a trabajar: “van a hacer once años que estoy ahí”, dijo. En cuanto a su desempeño, Codino dijo que “los productos digitales tienen un desarrollo continuo, todo el tiempo se va innovando, entonces siempre tratamos de generar nuevas propuestas para el usuario, todo el tiempo uno tiene que estar, por un lado, entendiendo muy bien qué les pasa a los usuarios usando nuestras aplicaciones y, por otro lado, estar atentos a la innovación tecnológica que se viene, que es permanente, todo el tiempo”.



En cuanto a lo nuevo en materia de avances tecnológicos y dispositivos del futuro, Nicolás Codino detalló que “yo arranqué cuando las HTML, es decir, las páginas web, recién empezaban y la mayoría de los usuarios la usaban a través de una computadora de escritorio, hoy el setenta por ciento del tráfico que llega a las plataformas es a través de teléfonos móviles, es decir, hubo una movida muy grande. Hacia el futuro, lo que se viene son las interfaces conversacionales, que sería, por ejemplo, cuando le das una orden al teléfono a través de la voz: se trata de interfaces de conversación y, en un futuro, ni siquiera va a haber interfaz, básicamente, no vamos a tener una pantalla donde tocar”. En este sentido, amplió que “Ok google, Oye Siri y Alexa de Amazon son las tres plataformas más fuertes que vienen desarrollando este tema, pero todas las empresas están incorporando los chatbox, que consiste en interfaces conversacionales, en un ida y vuelta con el sistema pero a través de un chat, como si fuera Messenger o Whatsapp”.

“El siguiente paso es que ni siquiera haya pantallas”, anticipó Codino y agregó que “va a haber una especie de Google Home, que es un aparatito que ponés en tu casa, se conecta a Internet y es como un parlante al que vos le das órdenes y te responde. Por ejemplo: le preguntás cómo está el tiempo, le pedís que te diga cuál es la siguiente reunión, que te lea las noticias, que ponga música, etcétera; la tecnología avanza un montón y tiene, como todo, sus beneficios y sus contras, sobre todo en términos de trabajo, hay que reinventarse para buscar los nuevos trabajos del futuro, que están basados en el conocimiento”.