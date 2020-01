"El 70% del tráfico que llega a las plataformas es a través de teléfonos móviles"

Federico Codino es rojense, diseñador gráfico y trabaja en Mercado Libre desde hace diez años. Actualmente, está a cargo del área de Interfaz del Usuario. "Arranqué liderando a un grupo de veinte personas y hoy son alrededor de 350", dijo Codino en diálogo con Clyfer TV y agregó que "cuando entré a la empresa éramos 1200 personas y hoy somos más de 8500 personas".

"Siempre me interesó mucho la tecnología, las interfaces, la web" dijo Codino y agregó que "me acerqué estudiando a través de Internet, venía de trabajar y me ponía a estudiar, hasta meterme de lleno en esto, todo el tiempo se va innovando en los productos digitales".