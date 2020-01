El Cecir abrió sus puertas y ya recibe a más de 600 chicos de Rojas

La Colonia de Verano quedó inaugurada y superó la cantidad de inscriptos de 2019. Habrá actividades deportivas, talleres de música baile y teatro y actividades acuáticas para todos los niños de la ciudad.

Los niños de Rojas comenzaron, el jueves 2 de enero, a asistir a la Colonia de Verano que ya se desarrolla en el predio de Cecir y durará hasta el 31 de enero.Los asistentes en esta temporada son más de 600 chicos.

Según indicó a Democracia el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rojas, Claudio Cuello, "esta temporada superamos la media y, además de los 550 que se presentaron el primer día, seguimos recibiendo planillas durante los días posteriores y vamos a estar arriba de los 600; además, se van a agregar los chicos de la Escuela de Verano, así que vamos a superar ampliamente los mil chicos que asisten a la pileta".

Meses atrás habían indicado que uno de los objetivos de este 2020 era superar, o al menos mantener, la cantidad de inscriptos respecto de 2019 sin bajar el nivel de la prestación del servicio. El período de inscripción abrió, esta temporada, en el mes de noviembre y fueron muchas las familias que se sumaron a la propuesta. Desde el Municipio de Rojas no se puso un límite a la cantidad de inscripciones: “Queremos una colonia abierta, en un predio donde funcionen todas las actividades de verano como lo son la Colonia de Adultos Mayores y las Escuelas de Verano. Todos van a tener los mismos derechos al igual que el año pasado, lo cual nos estimula mucho”, dijo Cuello a Diario Democracia al momento de la apertura de la inscripción.



Este año, el costo por colono es de 1100 pesos; mientras que, en el caso de dos hermanos, el primero paga ese monto y el segundo 900 pesos. A partir del tercero es sin costo. También hay precios especiales para hijos de empleados municipales: 500 pesos por colono, segundo hermano 300 pesos y del tercero en adelante gratis.

De este modo, son parte de la Colonia durante este verano, más de 600 chicos entre 4 años y hasta primer año del nivel secundario.

En diálogo con Clyfer TV, Mariel Parra y Matías Rocha, coordinadores de la Colonia, contaron cómo fueron las primeras horas de la temporada: “El primer día siempre es más caótico, hasta que cada chico se encuentre con su maestra y nos organicemos”, comentó Mariel. “Pero estamos muy contentos por la cantidad de chicos que se acercaron y tenemos preparadas muchas actividades, con innovaciones como todos los años”, contó. Matías Rocha, por su parte, sostuvo: “Es el cuarto año que me toca coordinar esta colonia con mis colegas y estoy muy contento por eso”.

Dentro de las actividades, hay talleres de todos los estilos y para todas las edades. “Como también tenemos muchos niños en edad de jardín de infantes, vamos a darle mucha prioridad al juego. Siempre tratamos de presentar nuevas propuestas para los niños de esa edad que son quienes requieren mayores cuidados y talleres, como música, baile y teatro.

“Las actividades del día están pautadas de la siguiente manera: la llegada a la Colonia es a las 8 am, se hacen actividades predeportivas y de juego hasta las 10 de la mañana, luego se hace una merienda y actividades en el agua hasta el mediodía, donde los chicos se vuelven a cambiar y se van a su casa”, explicó Rocha.

La colonia se extenderá hasta el 31 de enero y los chicos van a tener jornadas de campamento, además de una muestra de cierre que se realizará a fin de mes.

“La premisa es el cuidado de los chicos y nunca tenemos problemas en la contratación de los profes necesarios”, comentó Parra. “Este año tenemos una gran cantidad de profesores para todas las edades, profesores de educación física, maestras jardineras y hasta estudiantes, a quienes se le dan mayores o menores responsabilidades según el estadío de su carrera”, argumentaron.



En el Cecir también se puso en funcionamiento la Colonia de Adultos Mayores, que tendrá actividad desde el 2 al enero al 7 de febrero, los días martes, miércoles y jueves de 17 a 19.30 horas.

También habrá una Escuela de Natación que funcionará los martes y jueves a las 14 horas, cuya inscripción es gratuita.

El campo recreativo de Cecir está abierto al público en general desde el segundo fin de semana de diciembre. Los valores por día son de $240 para el adulto no socio y $120 para los menores no socios. Para los socios la entrada general es de $120. Los jubilados y municipales deberán pagar $60 la jornada.

Por su parte, no pagan: los empleados de comercio, Sindicato del plástico, Plan Envión, Colonos y menores de 8 años.

Con respecto al abono por mes, los valores son los siguientes: general no socio $3000, menores no socios $1600, general socios $1600, municipales y jubilados $800.