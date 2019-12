Rojas: un auto volcó y los ocupantes salieron ilesas

A pocos metros de la intersección de la calle Hernández y la Ruta 45 en la ciudad de Rojas, un auto volcó. Sucedió minutos antes de las 9 de la mañana de este viernes 13 de diciembre.

El conductor del automóvil venía desde la Ruta 31 en sentido hacia el centro de la ciudad y, por causas que se desconocen perdió el control del mismo para terminar su marcha dentro del canal de desagüe de la mano contraria.

Afortunadamente, no hubo heridos. Intervino una dotación del cuartel de Bomberos, un móvil de la Policía Comunal y por prevención una ambulancia del SAME local que luego de constatar que los ocupantes del auto no presentaban lesiones, se retiró del lugar.