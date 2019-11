El Hogar de Ancianos “San Francisco de Asís” de Rojas celebra su 50° aniversario

Este sábado 30 se llevarán adelante una serie de eventos y festejos por el 50° aniversario del Hogar de Ancianos "San Francisco de Asís” de Rojas. El cronograma de actividades iniciará durante la tarde, con la inauguración de la nueva ala del hogar. Ese sector, que era antes un pabellón, se convirtió ahora en un área con habitaciones nuevas y baños reformados, para que los abuelos tengan más comodidad y privacidad. La inauguración de esta obra se va a dar en simultáneo con el descubrimiento de dos placas, en reconocimiento a expresidentes de la institución.

Por la noche habrá más festejos, de los que podrá participar toda la comunidad. Se realizará una cena en el Centro de Jubilados y Pensionados de Rojas, cuyo menú consistirá en empanadas de entrada, un gran asado con variedad de carnes, ensaladas, helado de postre, torta y brindis.

Las tarjetas están a la venta en la administración del hogar y también las venden los integrantes de la comisión administrativa de la institución. El valor es de $400 y se ruega a todos los asistentes que lleven su propia vajilla.

“Ingresé al hogar por pedido del padre Ángel, que me invitó a colaborar. Las distintas circunstancias me hicieron quedar a la cabeza de la comisión administrativa y estoy enamorado de mi tarea. A mí me gusta decir que me fui enamorando de la causa y de la fragilidad de los actores que componen este lugar”, sostuvo ante las cámaras de Clyfer Tv, Mariano Cela presidente de la Institución.

Con respecto a las tareas que se llevan adelante día a día en el Hogar de Ancianos, Cela comentó: “En este hogar comen 100 abuelos por día. Hay una gran rotación de adultos mayores debido a la longevidad y también al estado de salud de cada uno. Tratamos de darle una plácida estadía, hemos anexado actividades y tareas, como gimnasia, yoga, cine, taller de huerta, taller de cerámica”.

Luego, agregó: “En este aniversario queremos agradecer a los proveedores, al personal, que entiende los tiempos de cobranza e ingreso de dinero. Los días en este hogar transcurren y cada uno pone lo suyo también para que las cosas mejoren”.



La historia del Hogar

El Hogar de Ancianos San Francisco de Asís de Rojas es una ONG sin fines lucrativos y declarada, por decreto municipal, entidad de bien público. Allí habitan más de cien adultos mayores y la institución se caracteriza por mantener un vínculo estrecho con la comunidad rojense, la participación de los vecinos en las actividades que se proponen desde el Hogar es permanente y reciben un gran número de colaboraciones y donaciones.

La institución cuenta con más de diez talleres actualmente. Además, se hacen salidas para quienes pueden movilizarse por sus propios medios y, a veces, también van en sillas de ruedas porque se hacen tareas colaborativas entre los adultos mayores. Los abuelos se acompañan entre ellos. Además, en el residencial se hacen misas, se festejan los cumpleaños y todas las fechas del calendario festivo tales como Pascua, Navidad, Año Nuevo, entre otras.

En cuanto al personal, la Institución cuenta con el trabajo de enfermeras, mucamas, encargadas, una persona responsable del lavadero, cocinera, médico y comisión directiva; también hay un equipo interdisciplinario que coordina los talleres semanales, hay una psicopedagoga, una psicóloga, una trabajadora social y un grupo de talleristas voluntarios.

El vínculo que tiene el Hogar con la ciudad de Rojas es muy fuerte, y fue creciendo porque la comunidad se fue involucrando. Además, tiene un vínculo muy cercano y trabajo compartido con otras instituciones como Lalcec, que siempre participa cuando hay eventos o también hacen taras a beneficio del Hogar, el Rotary, las señoras de la Asociación de Federados Argentinos. También se acercan a la Institución escuelas, chicos que están en proceso de confirmarse con sus catequistas para hacer una actividad social en torno a los adultos mayores. Por dichos motivos, toda la comunidad, que año tras año se ve permanentemente involucrada con las distintas actividades que se plantean desde el Hogar, está invitada a participar de la celebración.