Debate en Rojas: qué prometió cada candidato en caso de ganar la intendencia

Los candidatos Claudio Rossi de Juntos por el Cambio, Ricardo Rivolta del Frente de Todos y René Orlando Peñalva de Consenso Federal debatieron este domingo sobre sus ideas para gobernar la ciudad.

El encuentro, que se televiso por la pantalla de Clyfer Tv y se transmitió por redes sociales, se basó en cinco módulos temáticos que fueron: 1- Desarrollo económico. 2- Salud, educación y cultura. 3-Seguridad e institucionalidad. 4- Servicios públicos e infraestructura. 5- Cierre. Durante el desarrollo de cada eje temático se tocaron temas como las obras en la ciudad, la desocupación, el presupuesto municipal, corrupción y asistencialismo.

Al momento del cierre, cada candidato hizo un breve resumen de sus propuestas y de lo que planean realizar en Rojas en caso de resultar ganadores el próximo domingo.

Estas son las promesas de cada uno de ellos0

Ricardo Rivolta, del Frente de Todos, prometió trabajar a nivel provincial con Axel Kicillof y a nivel nacional con Alberto Fernández. "Hace dos meses que estamos trabajando en distintas áreas, en conjunto con Axel Kicillof y Alberto, y cada reunión que hemos tenido nos da el acercamiento con ellos que vamos a necesitar. Sabemos que el presupuesto municipal no alcanza para muchas cosas y necesitamos esa ayuda. Ellos saben los pedidos de los vecinos y las obras que necesitamos para Rojas. Sabemos como hacerlo y tenemos la gente preparada para hacerlo. El Frente de Todos esta muy cerca de ser gobierno de Nación y Provincia y queremos que la gente nos deje hacer". Respecto al futuro de los empleados municipales en caso de ganar la elección, prometió: "A los empleados municipales les queremos decir que no vamos a echar gente, que gran parte del trabajo se hace entre empleados y funcionarios. Creemos que la revalorización del empleado municipal es lo que hay que encarar".

Por su parte, Peñalva aseguró que, en caso de ganar, van a tomar un papel nuevo y joven en la política, alejado de la grieta: "Acompañamos a Lavagna a nivel nacional. Es un buen candidato, fue quien no sacó del estallido social del 2001, cuando todos pedían a dos voces que se fueran todos los políticos de la Argentina. Apostamos a traves de él a empezar a encaminar el camino de la economia como el gran problema que tenemos en Nación. Empezamos el camino hace muchos años y nos plantamos desde otro lugar, con un monton de ideas y proyectos y hacia ese camino vamos. Si nos toca gobernar Rojas pondremos nuestro empeño para hacerlo", sostuvo.

Claudio Rossi, por su lado, destacó las debilidades y fortalezas de su gestion y apuntó a los hechos y no a las promesas: "Hace cuatro años iniciaba una experiencia tremenadamente importante en lo personal y colecivamente. El enorme desafio de volver realidad los anhelos de la sociedad. Me siento sereno, tranqiulo y confiado para iniciar todo lo que falta". Luego, destacó: "Nos consideramos desarrollistas a difierencia del populismo que gasta y no importa que le llega al eue llegue. Tenemos una enorme confianza en las herramientas, en el equipo de trabajo que tenemos, en la gestión. Me parece una actitud muy loable describir los problemas, interpetar la realidad pero el desafio es resolver esos problemas".

"Eso es lo que demanda la gente, que trabajemos todas las horas del dia para darle solucion a los problemas", culminó.