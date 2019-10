Los candidatos de Rojas tuvieron su debate a una semana de las elecciones

Los candidatos intendente de Rojas tuvieron su debate, tal como está establecido por ordenanza municipal, a una semana de la elección que decidirá quién llevará adelante el nuevo mandato.

Claudio Rossi de Juntos por el Cambio, Ricardo Rivolta del Frente de Todos y René Orlando Peñalva de Consenso Federal, presentaron sus ideas a la ciudad en un encuentro que duró aproximadamente 80 minutos. El moderador fue el periodista Sebastián Villegas y la trasnmisión se hizo por redes sociales y por la pantalla de Clyfer Tv.

Los módulos temáticos sobre los que discutieron los candidatos fueron: 1- Desarrollo económico. 2- Salud, educación y cultura. 3-Seguridad e institucionalidad. 4- Servicios públicos e infraestructura. 5- Cierre. La modalidad se dio de la siguiente manera: cada uno de los tres candidatos contó con dos minutos de presentación y, luego, tres minutos para exponer sobre cada uno de los temás. Luego, se dispusieron 30 segundos para hacer preguntas cruzadas y otros dos minutos para responder a dichas preguntas.

En la presentación, fue René Peñalva quien resaltó los problemas que pasa la ciudad y la región. El actual intendente, Claudio Rossi, le respondió: "describir los problemas es lo básico, todo el mundo los conoce: nosotros nos hemos centrado en la gestión en la solución de esos problemas.”

A tono con el debate nacional, las idas y vueltas entre Rossi y Rivolta, apuntaron a los problemas de la nueva gestión y el legado de la anterior.

En la instancia de preguntas, Rivolta se dirigió a Rossi: "Cuando el peladores estaba en crisis,¿por qué no se acercaron a los vecinos que tenía la necesidad del apoyo y la respuesta?" Rossi respondió: "Escuche con atención tu propuesta y te olvidas que gobernaron 12 años en Rojas y con la soja a 600 dólares.(...) Si hubiera gobernado con la soja a 600 dólares como ustedes, yo podría haber repavimentado todas las calles de Rojas o hecho 300 viviendas. Es fácil describir los problemas"

Con respecto a la falta de trabajo y pobreza, el cruce estuvo entre Rossi y Peñalva. "El asistencialismo permanente condena al vecino en una especie de esclavitud moderna, porque no pueden salir de ahí, realmente se dificulta si no somos sinceros", sentenció Rossi y Peñalva sostuvo: "En parte coincido pero hay que acompañar al que no tiene trabajo, y empezar a juntarnos todos los sectores. Si no encaramos el tema de fondo que es el trabajo, no va a ser fácil, no vamos a echar la culpa pero empecemos a trabajar desde ahora por el futuro de Rojas".