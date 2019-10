Un rojense quedó seleccionado en la instancia nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur

Ignacio está en el último año del CEPT N° 10 de Hunter y fue elegido, por segundo año consecutivo, para ser uno de los jóvenes que cuente y defienda las problemáticas de sus pares en el Parlamento Juvenil del Mercosur. El adolescente logró superar la instancia regional y, en la instancia provincial, fue uno de los 20 seleccionados entre otros 1500 chicos como él, preocupados y comprometidos con las cosas y personas que los rodean.

En diálogo con Diario Democracia, Ignacio explicó en que consistió esta experiencia en la que representará con orgullo a su región y sus desafíos a futuro.

- ¿Cómo fue el recorrido hasta ser elegido para participar del Parlamento Juvenil del Mercosur?

- Durante la primera instancia, los jóvenes de cada distrito nos juntamos y charlamos sobre los temas eje del Parlamento que son: participación ciudadana, inclusión educativa, jóvenes y trabajo, género, derechos humanos e integración regional. Charlamos, hacemos comisiones y debatimos. En ese proceso se elige a los parlamentarios que pasan a la segunda instancia, que sería la provincial. En la instancia provincial, nos juntamos 1500 chicos de toda la provincia en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Ahí debatimos sobre los mismos ejes temáticos, pero con otra modalidad de debate. Ese encuentro duró 8 horas, que fueron ininterrumpidas, de debate. Allí, cada cual llevó sus posturas de las cosas que ve en su ciudad o de las problemáticas que le afectan. Luego de esa jornada, se volvió a hacer una votación entre todos los que debatieron y así quede elegido para pasar a la instancia nacional.

- ¿Qué sentiste al quedar elegido?

- En esta oportunidad quedé elegido como primer concejal, porque el año pasado también participé y quedé seleccionado como portavoz. La modalidad tiene como objetivo darle lugar a jóvenes nuevos, y como yo ya había participado, tenía dos puntos menos que los demás. Por eso fui elegido como primer concejal, que es el que se encarga de preparar al titular, transmitirle la propia experiencia y apoyarlo en lo que son sus declaraciones. También me ofrecieron la oportunidad de participar como organizador del Parlamento para el año 2020.

- ¿Sos el único representante de la Región?

- Si, soy el único. Los otros 19 son de otros puntos del país.

- ¿Cómo recibió eso tu comunidad?

- Todos me hacen sentir su orgullo y fue muy importante el reconocimiento. Es una de las primeras veces que Rojas llega tan lejos y eso nos abre muchas puertas. El año pasado, por ejemplo, tuve la posibilidad de ser el primer presidente juvenil en la Cumbre de G20, y eso también es importante para Rojas.

- ¿Qué tenés planeado hacer a futuro?

- Este año es mi último año de colegio y a futuro pienso seguir con Parlamento. También estoy en los cursos de preingreso para la carrera de Ingeniería Agropecuaria en la Unnoba. Pero también me ofrecieron una beca para que estudie derecho, así que estoy viendo qué decido.

- ¿Qué te enseño esta experiencia?

- Nosotros sabemos qué es lo que nos afecta por eso también está bueno que lo podamos solucionar. Esto nos abre muchas puertas, conocemos también otros chicos con otras realidades. Y sobre todo es un espacio donde nadie se siente juzgado. Te sentís parte activa y es un lugar que nos hace sentir que cuando nos levantamos, no dejamos que nos callen.

- ¿Qué problemáticas te preocupan?

- No tengo una en especial, pero a lo que siempre aboco es a los derechos, a la inclusión educativa y también en ayudar a enraizar cosas que no se ven tanto en las grandes ciudades, como valorizar la escuela agropecuaria o las escuelas del interior, que a veces no tenemos tanta voz o las mismas herramientas que los de Capital Federal.

El discurso de Ignacio

Con estas palabras, Ignacio logró ser seleccionado entre los veinte jóvenes del país para que participarán de la instancia nacional del Parlamento:

“Yo pudiera pararme acá y hablar de lo meses de estudios o las cosas que tuve que resignar. Pero no, prefiero hablarles de lo que vi durante este tiempo en Parlamento, tuve la oportunidad de escucharlos tanto a los que hablaron, como a los que no y llegué a la conclusión de lo capaces que somos de ponernos en el rol de adultos o superarlos cuando decidimos levantarnos y hacer valer nuestras voces ,porque yo no me la creo más eso de que los jóvenes somos el futuro, somos el presente, el hoy porque quién mejor que nosotros para debatir y mejorar las problemáticas que nos competen, por eso quiero llevar la voces de cada uno, para hacerlas valer y que nuestras propuestas no queden guardadas en un cajón, que lleguen a concretarse como los resultados de años anteriores, muchas gracias por escucharme”.