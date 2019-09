El municipio lleva tranquilidad por el agua

Tras conocerse el fallo que indica que el agua de Rojas contiene más arsénico que el recomendado, funcionarios de la Municipalidad de Rojas ofrecieron una conferencia de prensa para despejar dudas y aseguraron que el agua no está contaminada. El encuentro con la prensa estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, Cristian Ford; el secretario de Obras Públicas, Daniel Boyeras; y el asesor de Obras Sanitarias, Daniel Sartori.

En primer término, el secretario de Obras Públicas, Daniel Boyeras, apuntó que “queremos llevar tranquilidad a la gente, en Rojas nos preocupamos mucho por el agua” y agregó que “nosotros somos controlados permanente por la Autoridad del Agua, no hemos recibido notificaciones respecto de la calidad de agua de Rojas; la ley que nos rige es la 11820, para la prestación de servicios públicos de provisión de agua potable; existe otra normativa que es la que establece el Código Alimentario Argentino, que establece límites más restrictivos, ahí aparece el arsénico, que es un contaminante natural, la ley 11820 define que el límite es 0,05 milígramos por litro, es una cantidad muy menor; el Código Alimentario Argentino define 0.01 milígramos por litro y deja abierta la puerta a la justificación por el hecho de que las aguas naturales superan ese límite y es complejo abatir a este contaminante”.

Por otro lado, Boyeras señaló que “la Justicia se pronunció sobre muestras tomadas en el año 2013 y exige un plan de adecuación, el Municipio ha trabajado, se han hecho reparaciones, se adecuaron las instalaciones, se invirtieron recursos. El arsénico es un parámetro que nos cuesta tenerlo en control. Mi familia y yo tomamos agua de red, somos responsables y nos ponemos a disposición de quien tenga inquietudes, no conozco a la persona que inició la querella, me pongo a disposición para mostrarle todo lo que hemos hecho, los análisis, las puertas están abiertas; me genera dudas el fallo”.

Por su parte, el asesor de Obras Sanitarias, Daniel Sartori, dijo: “Queremos llevarle tranquilidad a la gente de Rojas, tenemos responsabilidad, honestidad y coraje para sentarnos acá; no precisamos material de la mala interpretación de un juez, estos condicionantes químicos son estacionales, dinámicos, no tenemos que presentar plan de adecuación porque estamos en los límites que establece la ley".