Tras una persecución a pie, detuvieron a un hombre por rebeldía

El pasado sábado, mientras se realizaban tareas de prevención, personal de la Estación de Policía Comunal de Seguridad Rojas, aprehendió a un hombre de 21 años en el Barrio Ramos de Rojas. Previamonete se supo que el Juzgado Correccional Nº 1 de Junín (BA) a cargo del Dr. Héctor Alberto Barbera lo había declarado en rebeldía, emanando orden de comparendo del mismo en marco de causa penal por el delito de “hurto”.

El personal policial, a los fines de dar cumplimiento a la orden judicial, se acercó al joven con fines de proceder a su identificación y el joven, al notar la presencia policial, inmediatamente se dio a la fuga a la carrera, por lo cual fue seguido por los policías. Tras una persecución de unas cuadras, en la cual el masculino no acataba en ningún momento la orden de detenerse del personal policial, el joven ingresó a un domicilio particular que no resultaba ser de su propiedad y comenzó a fugar por los fondos de las casas linderas. Efectuado un dispositivo de cerrojo por los policías, luego de que el masculino pasara por los patios de varias casas, al verse rodeado por los efectivos depone su actitud, procediendo a su aprehensión.

Con el masculino ya en custodia policial, se dio aviso de lo sucedido a la autoridad judicial competente y se instruyen las actuaciones correspondientes al caso en la Estación de Policía Comunal de Seguridad Rojas.