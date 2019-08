Rafael Obligado, cada vez más cerca de ser declarado pueblo turístico de la provincia de Buenos Aires

Se firmó el acta de solicitud para que la localidad ingrese al listado de pequeñas poblaciones de interés para recibir visitantes. El encuentro tuvo lugar en el Club Crisol y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos en general.

Se realizó una reunión en el Club Crisol de Rafael Obligado, partido de Rojas, con el fin de firmar el acta de solicitud para el ingreso de la localidad al programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Allí estuvieron presentes autoridades municipales, entre ellos el secretario de Gobierno Cristian Ford y el director de Cultura Alejandro Elcoro, el delegado municipal, Ariel Gallardo; miembros de distintas organizaciones e instituciones del pueblo, integrantes del grupo Obligado Turístico y vecinos en general. Con la declaración de Rafael Obligado pueblo turístico de la provincia de Buenos Aires, se abrirá lugar a nuevas oportunidades y propuestas para recibir a visitantes de distintos puntos de la Región y el país.

En diálogo con Democracia, Ariel Gil, miembro del grupo Obligado Turístico, contó cómo surgió la iniciativa y se refirió a la fuerte expectativa dentro de la comunidad. En este sentido, detalló que “durante esta semana recibimos un correo electrónico por parte de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, donde nos mandaron adjunto el instructivo para solicitar la declaración de Rafael Obligado como Pueblo Turístico, entonces, junto al delegado Ariel Gallardo, nos pusimos rápidamente a preparar las invitaciones para convocar a autoridades, instituciones, organizaciones y vecinos de Rafael Obligado para que nos acompañen en la reunión” y agregó que “esta es la segunda vez que Rafael Obligado tiene esta oportunidad de ser declarado Pueblo Turístico, la anterior no funcionó, pero creemos que en esta oportunidad sí se va a dar porque mejoró mucho el pueblo con respecto a lo que era cuatro años atrás y, además, tuvimos experiencias turísticas, recibimos visitantes y por eso nos decían que hicimos el camino inverso: por lo general, los pueblos turísticos obtienen la declaración y después llegan los turistas pero nosotros hicimos al revés: conseguimos los turistas y ahora, si todo sale bien, tendremos la declaración”.

El instructivo que recibieron en el pueblo consiste en la firma de un acta que, en los últimos días se firmó en el Club Crisol de Rafael Obligado, con la presencia de autoridades municipales, instituciones y organizaciones. “Respondieron todas, si bien no fueron todos los miembros de cada una, fue un representante por institución, más el grupo de Obligado Turístico y vecinos, estuvo bueno porque se vio el apoyo, en otra oportunidad fueron muchas personas menos y ahora los vecinos se vieron incentivados para apoyarnos en este proyecto que promete generar distintas iniciativas”, dijo Ariel Gil a Democracia. Tras ser declarado Pueblo Turístico de la Provincia, Rafael Obligado recibirá cartelería para señalizar que la localidad pertenece al programa y luego la Provincia se ocuparía de dar difusión y publicitar las principales fiestas –entre ellas la de la Galleta- y atractivos del pueblo, y organizar la llegada de contingentes con turistas.

“Para la solicitud se hizo un relevamiento de setenta puntos específicos, Rafael Obligado los cumplió todos y hay un archivo fotográfico que se tiene que enviar a la Subsecretaría de manera digital”, dijo Gil y agregó que “además, hay una nota que tiene que firmar el intendente acusando lo que ocurrió en la reunión donde se firmó el acta, junto con el compromiso del municipio para que Rafael Obligado sea declarado Pueblo Turístico”. A partir de ahí, se analizará si es viable o no que sea pueblo turístico y, si lo es, se logra la declaración.

“La gente lo tomó muy bien, se explicaron los pasos a seguir, en qué consiste la propuesta, y hay mucha expectativa en el pueblo, están todos muy contentos y ya piensan de qué manera pueden sumarse, colaborar y encontrar el beneficio”, dijo Ariel Gil a este diario y añadió que “una de las cosas que hace este programa es capacitar a los vecinos, gente de instituciones y comercios, para recibir a los turistas; es algo que estaría funcionando bien, tenemos el agregado de que vamos a trabajar incluyendo a alumnos de escuelas primarias y secundarias para formarlos como guías y que los chicos puedan presentar su propia localidad a los turistas cuando vengan. Estamos muy felices porque es como una semillita que fue creciendo y la gente de Obligado considera que es una opción más para el pueblo”.

Consultado por los puntos de interés que tiene la localidad, Ariel Gil destacó que “Rafael Obligado tiene verde, tranquilidad, campo, sobre todo ahora que se acerca la primavera y es interesante ver cómo se trabaja en el campo, además, la gastronomía sigue mejorando, los artesanos están preparando mucho trabajo, han elevado la calidad, están en un proceso de maduración, así que en Rafael Obligado siempre estamos expectantes de recibir turistas”. Por otra parte, Gil destacó la presencia del delegado de Los Indios, Daniel Anseras, ya que “vino a colaborar con nosotros porque se está trabajando para hacer algo con la localidad, ellos están cerquita nuestro y el turismo tiene que estar abierto a todo el partido, no solamente a nuestro pueblo”.

Características de Rafael Obligado

Es una localidad que mantiene su calma pueblerina. Está dotada de servicios de energía eléctrica, alumbrado público, pavimento (con acceso de tres kilómetros hasta la Ruta Nacional 188), agua potable y gas natural por redes. Allí funcionan la Delegación Municipal, Destacamento Policial, Centro de Atención Primaria de la Salud, Registro de las Personas, Cabina Bromatológica, Centro Cultural, Biblioteca Pública, Centros Tradicionalistas, Templos religiosos, Cajero del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Oficina de Correos, delegación de la Cooperativa Eléctrica de Rojas, Centro de Transportistas, Cooperativa Integral de Provisión de Servicios (CIPSPROL), Cementerio.

La educación es impartida por un Jardín de Infantes, una Escuela Primaria y una Escuela Secundaria. Socialmente cuenta con el Crisol Club, el Centro de Jubilados y Pensionados y un campo recreativo; se destaca, también, la actividad de la Comisión Vecinal de Fomento. En cuanto a las fiestas populares, la primera del calendario tiene lugar cada 20 de marzo, en ocasión de celebrarse el aniversario de la fundación; la segunda fiesta, la más trascendente, es la “Fiesta de la Galleta”, cuya primera edición data de 1971 y que, si bien con algunos paréntesis, se ha mantenido hasta nuestros días. Tiene lugar el tercer domingo de noviembre, abarcando la plaza y la avenida principal. Entre los ítems fundamentales se destaca el multitudinario almuerzo bajo frondosos tilos y plátanos, donde la tradicional galleta es degustada acompañando a un asado criollo. Por la tarde hay desfile de aspirantes a reina, actuación de artistas locales y de la región, culminando con la elección de la soberana y baile popular.