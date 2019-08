La Unnoba presentó las distintas propuestas para el segundo cuatrimestre del año, en Rojas

Presentaron en el Centro Universitario Ernesto Sábato de Rojas las distintas alternativas de formación y capacitación, con cursos y talleres abiertos a la comunidad. Todos los interesados en sumarse para participar de las actividades previstas para el segundo cuatrimestre, tendrán tiempo de anotarse hasta el próximo 9 de agosto, de 9 a 18, en el edificio ubicado en la confluencia de las avenidas Tomey, 25 de Mayo y 3 de febrero. La presentación de los cursos estuvo encabezada por el secretario de Extensión de la Unnoba, Diego Batalla, la directora de Educación del Municipio, Cecilia Acerbo, y la coordinadora del Centro Universitario, Anabella Mateo.

En diálogo con Democracia, Diego Batalla aseguró que “buscamos reforzar la difusión porque estamos con inscripciones hasta el 9 de agosto, inclusive el PEPSAM, que es el Programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores; de este programa tenemos cuatro propuestas: una relacionada con la literatura, lectura de cuentos de clásicos contemporáneos a nuevos narradores argentinos, una de redes sociales, uno de estimulación de la memoria que es un curso exitoso en todas las sedes de la Universidad, y otro de turismo de Europa” y agregó que “después tenemos el programa de idiomas, italiano para viajeros, conversación en italiano, introducción a la lengua inglesa y conversación en inglés”.

Por otro lado, este cuatrimestre se ofrecerán programas dirigidos a niños y adolescentes, de 8 a 12 años, que consisten en curso para nociones básicas de programación para crear videojuegos y otro de youtubers. “Además, tenemos el de capacitación que se titula ‘Invertir en el mercado de capitales’, en un nivel inicial”, apuntó Batalla. La inscripción se lleva a cabo en el Centro Universitario de Rojas y se puede ingresar en la página de la Universidad www.unnoba.edu.ar, dirigirse a la solapa de extensión y allí al apartado del Centro Universitario de Rojas, donde se encuentra toda la oferta, con los nombres de los docentes a cargo de los cursos y horarios.

“Como estamos haciendo la oferta de niños y adolescentes desde el primer cuatrimestre, desde Extensión destacamos que no hay una edad para participar de la Universidad, no es un lugar a donde vamos únicamente cuando terminamos el secundario para acceder a una carrera sino que es un lugar donde, tengamos la edad que tengamos, podemos transitar por ella”, señaló Diego Batalla a este diario y añadió: “tenemos ofertas de talleres para niños, para mayores de 18 años los talleres de cultura general, idiomas, capacitación, y para adultos mayores de 55 años, tenemos oferta para todas las franjas etarias y es importante destacar que no se necesita título previo ni requisito determinado para sumarse”.

Consultado respecto de cómo surgen las propuestas desde la Unnoba para la Universidad, Diego Batalla dijo que “nosotros estamos atentos, recibimos las inquietudes sobre qué sería bueno que haya en cada sede, ahora no tenemos abierta una convocatoria externa pero de vez en cuando recibimos proyectos de cursos” y agregó que “lo que hemos impulsado, este último tiempo, es que los docentes de las carreras de la Universidad, de las distintas unidades académicas, presenten un proyecto de taller para dictar y así hemos logrado una buena oferta en tecnología, en capacitación en Ciencias Económicas y Jurídicas, y así vamos dando la oportunidad a los docentes de que lo que ellos desarrollan en las clases pueda estar también en la oferta de Extensión para la comunidad en general”. En este sentido, el secretario de Extensión apuntó que “entonces estamos recibiendo proyectos de nuestros docentes y queremos incentivar eso, especialmente el programa de capacitación profesional, como tenemos el de tecnología, en Pergamino tenemos oferta de las carreras de diseño, en sede Junín tenemos el área de tecnología y de sistemas en ambas sedes”.

En cuanto al programa que tiene mayor convocatoria y repercusión, Diego Batalla detalló que “sin dudas es el PEPSAM, los adultos mayores se han apropiado del programa y son grupos grandes en cada una de las sedes, van transitando los distintos talleres que se ofrecen” y dijo que “cada programa tiene sus particularidades, dentro de los idiomas, tienen distintos niveles, tenemos talleres de cultura, conversación; también tenemos para niños y adolescentes que han llamado mucho la atención”.

Segundo Cuatrimestre 2019 en el Centro Universitario Rojas

Programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores; dirigido a toda persona mayor de 55 años; no es necesario tener estudios previos; inscripción: hasta el 9 de agosto de 2019, de 9 a 18. Cursos y Talleres: Lectura de Cuentos, de los clásicos contemporáneos a los nuevos narradores argentinos; Prof. Hernán Carbonel; miércoles 16.30 a 18. Redes sociales, un buen uso de las herramientas; Prof. Paula Lencina, martes 10.30 a 12; Estimulación de la Memoria, Prof. Ana Repetti, martes 16 a 17.30. Turismo: Secretos del viejo continente, Prof. Patricio Lovera, Jueves 17 a 18.30.

Talleres de Cultura General; dirigido a toda la comunidad, no es necesario tener estudios previos; inscripción: hasta el 9 de agosto de 2019, de 9 a 18; inicio de actividades: semana del 12 de agosto. Cursos y talleres. Idiomas: Italiano para viajeros, Prof. Patricio Lovera, jueves 14.30 a 16; Conversación en italiano, Prof. Patricio Lovera, jueves 13 a 14.30; Introducción a la lengua inglesa, Prof. Giuliana Felipín, lunes 18.30 a 20; conversación en inglés, prof. Giuliana Felipín, lunes 17 a 18.30.

Para niños y adolescentes: Programá y creá tu video juego (de 8 a 12 años), Prof. Paula Lencina, martes 9 a 10.30; Youtubers (de 8 a 12 años), Prof. Diego Morello y Prof. Guido Baldoni, martes 17.30 a 19. Programa de Capacitación: Invertir en el mercado de capitales nivel inicial, Prof. Lucas Tomás Troiano, Miércoles 18.30 a 20.30; inicia: 23 de septiembre; duración: cinco encuentros.