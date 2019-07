Confirmaron que habrá debate obligatorio entre candidatos a intendente de Rojas

El proyecto de ordenanza que apunta a que haya debate obligatorio entre candidatos a intendentes de Rojas obtuvo despacho en comisión y será aprobado por unanimidad en la próxima sesión del Concejo Deliberante. Se trata de una iniciativa novedosa en la provincia de Buenos Aires, ya que no hay otra similar que esté institucionalizada desde el poder legislativo del municipio, aunque sí existe una Ley nacional y leyes de carácter provincial. La propuesta apunta a que los candidatos, semanas previas a las elecciones generales, expongan sus plataformas y se sometan a preguntas vinculadas al desarrollo económico, cultura, educación, deportes, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

En diálogo con Democracia, Nicolás Scardino, concejal del Bloque Cambiemos e impulsor del proyecto de ordenanza, dijo que “la idea surge porque cuando llega esta época siempre hay algún medio de comunicación que le interesa juntar a los candidatos para debatir o hacen las notas por separado y, en años anteriores, solía pasar que el oficialismo no asistía a esos debates, lo vimos en 2015 cuando en primera instancia no asistió el oficialismo” y agregó que “en esta ocasión, el jefe comunal Claudio Rossi apoyó este proyecto porque entendemos que es una herramienta que va a quedar para el futuro, para que todos los vecinos puedan contar con este sistema y así conocer las plataformas de todos los partidos; lo innovador es que se podrán hacer preguntas entre candidatos y eso hace que salgan de la zona de confort y hablen de las cosas que no quieren hablar”.

El proyecto será aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, ya que todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con la ordenanza que se pondrá en marcha de cara a las próximas elecciones generales y quedará para el futuro. “El proyecto fue muy bien aceptado, todos estuvieron de acuerdo, hubo modificaciones pero no de criterio sino de redacción, no se entendía una parte y se cambió”, dijo Scardino y añadió que “yo pensé que iban a plantear reparos pero no ocurrió, así que veremos cómo se lleva a cabo, están puestas todas las expectativas y lo primordial es que le llegue a la gente, que los vecinos tengan toda la información que requieran”.

El proyecto de ordenanza que propone el debate obligatorio tiene cuatro secciones temáticas: Desarrollo económico; Cultura, Educación y Deportes; Seguridad e institucionalidad; y Servicios Públicos e Infraestructura; además, una sección final donde se explayarán libremente los candidatos. De cada sección, los candidatos van a recibir preguntas y el cronograma estará armado de acuerdo a la cantidad que haya. Por otro lado, se va a elegir un moderador, de común acuerdo, que tendrá que ser un comunicador reconocido de la ciudad. “Luego se sorteará cómo van a aparecer los candidatos en las gráficas, cómo van a aparecer en las publicidades, dónde se van a ubicar, quién empieza a hablar y demás; está todo estipulado”, informó Nicolás Scardino a Democracia y agregó que “tiene que hacerse al menos diez días antes de las elecciones generales y la ordenanza plantea que se tiene que transmitir en vivo, al menos, por las redes sociales del municipio; luego pueden hacerlo todos los medios que lo deseen”.

Según los datos confirmados por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 2019 competirán como precandidatos a intendente de Rojas el actual jefe comunal Claudio Rossi por el espacio Juntos por el Cambio; Ricardo Rivolta, Ricardo Bini y Carlos Salinas en la interna del Frente de Todos; por otra parte, René Peñalva irá por la Alianza Consenso Federal. Una vez confirmados los candidatos para la elección general de octubre, se reunirán para determinar lugar, día y hacer los sorteos previstos para organizar la instancia de debate. Para realizar el proyecto que recibió el apoyo de todos los concejales del recinto, Nicolás Scardino se basó en la ley nacional, leyes provinciales y en el manual de estilo que se utilizó en 2015 para el debate presidencial.

Precisiones del debate de candidatos

El moderador elegido explicará la metodología del debate, presentará a los participantes, introducirá a las secciones y se ocupará de que se respeten los turnos y tiempos de cada candidato. Durante la transmisión del debate se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y los anuncios públicos del gobierno. Ningún emisor podrá incluir contenidos, comentarios, o alterar de cualquier forma el producto durante la emisión del mismo. Por otro lado, se deberán cumplir los aspectos técnicos vinculados a la escenografía: los candidatos estarán parados ante un atril y el moderador estará ubicado frente a ellos; en cuanto al material de apoyo, los candidatos no podrán llevar objetos, documentos, apuntes, teléfonos, libros ni ningún otro elemento físico. El debate será sin público y los participantes determinarán qué cantidad de asesores podrán ingresar al evento.

En cuanto a los ejes de debate: Desarrollo Económico agrupará los temas referidos al desarrollo productivo y laboral, desarrollo social y utilización del presupuesto municipal. Salud, educación y Cultura referirá a la higiene y salud pública, establecimientos asistenciales públicos y privados, la biblioteca, educación, espectáculos públicos y deportes. Seguridad e institucionalidad tendrá que ver con las fuerzas de seguridad, el tránsito, la inspección, la violencia de género, la transparencia y el fortalecimiento institucional. Servicios Públicos e Infraestructura agrupará temas referidos a obras y servicios públicos, construcciones y establecimientos privados, calles, paseos públicos y plazas.