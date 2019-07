La agrupación “Vivir sin violencia” refuerza su trabajo en la comunidad rojense

“Vivir sin violencia” es una Asociación Civil en trámite integrada por cinco mujeres que, hace poco más de siete años, decidieron reunirse para luchar contra la violencia de género y familiar. Si bien no tienen tareas ejecutivas, forman parte de la Mesa Local y organizan charlas, talleres y eventos culturales que invitan a la reflexión y concientización respecto de la problemática que cada vez preocupa más a los distintos miembros de la comunidad. Semanas atrás, encabezaron el acto de colocación del banco rojo en la Plaza San Martín de Rojas, a modo de homenaje a quienes fueron víctimas de femicidios y como símbolo de la lucha contra la violencia de género.

En diálogo con Democracia, Raquel Miguens, miembro de la ONG “Vivir sin violencia”, comentó que “la colocación del banco rojo es una iniciativa italiana que la trajo a la ciudad la asistente social Adriana González, ella estuvo cuando lo inauguramos; existe un protocolo de colocación, aprobado por el Ministerio de Justicia de la Nación, y hay que seguirlo concienzudamente, es decir, no puede poner cualquiera un banco rojo en un espacio público” y agregó que “acá lo hicimos con el bloque de Cambiemos, en el Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad y hubo que pedir permiso al municipio para instalarlo; el objetivo es la concientización y prevención, no tiene que ver con las movilizaciones políticas, es un lugar para recordar a las víctimas y concientizar respecto de que sigue habiendo víctimas de femicidios, por eso se escribió esa frase tan sentida: ‘Por todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas’”.

Desde la agrupación, también organizan charlas, talleres y, hace un tiempo, se contactaron con la actriz Patricia Palmer para acercar a Rojas obras de teatro vinculadas a la temática. “Patricia se dedica mucho al tema de violencia y, como ella dice, ‘el arte sana”, así que creemos que a través del arte se puede abordar el tema y resulta muy conmovedor, por eso trajimos la obra de teatro Mujeres que cocinan con huevos, trajimos una ópera y el 10 de agosto llegará otra que se llama Don Giovanni: es la figura de Don Juan, que ha llegado a matar mujeres y es hoy un tema muy vigente”. Esa obra tendrá lugar a las 21, en el teatro TAFS y será a beneficio del Hogar San Francisco de Asís.

Consultada por Democracia respecto de si se advierte un aumento en las denuncias por violencia de género en la ciudad, Raquel Miguens apuntó que “en Rojas se reciben unas veinte denuncias por mes en la Comisaría de la Mujer, nosotras trabajamos en conjunto con quienes intervienen en la Mesa Local, donde está incluida la Comisaría de la Mujer y vemos que hay muchos tipos de violencia; también se denuncia en Fiscalía y en el Juzgado de Paz”. Por otro lado, Miguens manifestó su preocupación respecto de los noviazgos violentos: “hay mucha violencia en la juventud, estamos organizando talleres con una psicóloga para hacer prevención en las escuelas, vemos que hay violencia familiar en los chicos, adolescentes, noviazgos violentos, y hay que concientizar respecto de que la violencia no es una forma de relacionarse, muchas veces esas relaciones llevan al femicidio y a la mala mirada de lo que es el amor” y agregó que “nosotras estamos convencidas de que la violencia no se cura porque sí, de la nada, la violencia familiar necesita de un tratamiento interdisciplinario porque es un tema muy complejo; tiene que ver con la historia de cada uno, muchas veces los violentos convivieron en una familia violenta toda su vida, en otros casos no; un niño que escucha gritos, malas relaciones y descalificaciones, posiblemente lo replique cuando sea más grande con sus parejas, los seres humanos replicamos lo que traemos desde casa –en muchos casos- pero se puede salir de eso”.

Por otro lado, Raquel Miguens destacó que “si bien se tarda muchos años en salir de la violencia, se puede; hoy hay muchos mecanismos y no necesariamente pagos: en los hospitales están los gabinetes psicológicos, en las escuelas, creemos que empezar a ver la violencia hoy se puede”. En tanto, se refirió al abordaje de los casos que reciben en la Asociación. “Nosotras recibimos casos de víctimas de violencia, las acompañamos, las asesoramos, les mostramos el camino para empezar a trabajar en este tema, vemos que hoy en día la gente está mucho más informada respecto de lo que tiene que hacer, cada vez son más las personas que saben que pueden acudir al hospital en caso de una lesión física, por ejemplo, siempre les decimos que hagan la denuncia y que se lleven el papel para tener la constancia de lo que les está pasando, se pueden acercar a la Comisaría de la Mujer, al hospital, a nuestra agrupación, aunque no tengamos tarea ejecutiva, las acompañamos”.

Para los próximos meses, “Vivir sin violencia” tiene previsto organizar talleres en escuelas secundarias para chicos de entre 14 y 15 años. “La directora de la institución educativa donde vamos a empezar nos dijo que a esa edad ya se advierten los malos tratos y que, incluso, los episodios violentos ocurren mediante la comunicación con los celulares”, dijo Miguens y agregó que “nosotras queremos que se luche y se trabaje de manera pacífica, siempre decimos que si, tras una charla, una chica se acerca a preguntar y consultarnos, la tarea está cumplida”.

Ayuda para víctimas de violencia de género

Emergencias: Teléfono 101

Policía: Teléfonos 02475 463364 / 463008. Dirección: Alem 637

Juzgado de Paz: Teléfonos 02475 463143. Dirección: J. G. Muñoz 523

Juzgado de familia Junín: Teléfono: General Paz 77

Hospital Unzué: Teléfonos 02475 465316 / 465410. Dirección: Avenida 25 de Mayo 717

Fiscalía: 02475 466295. Dirección: Roca 578.

Comisaría de la Mujer: Teléfono 02474 15446806

ONG “Vivir sin violencia”: Teléfono 2474 401984