Industria del libro: "La caída en el sector no escapa a la situación general"

La situación económica actual generó fuertes caídas en distintos sectores industriales y los libros no son la excepción. En diálogo con Clyfer TV, Federico Riveiro, de la editorial de Rojas Nido de vacas dijo que "la situación actual de la industria de los libros no es buena, porque la situación general tampoco lo es, hubo una fuerte caída en el sector, se producen menos libros y hay menos ventas, de hecho, los autores reconocen la situación de la economía actual" y agregó que "no es lo mismo la realidad de una editorial grande que la de Rojas, nosotros apuntamos a otro público y buscamos sobrepasar esto".

En tanto, Vanesa Quintana, propietaria de una librería rojense, señaló que "la gente de Rojas es muy lectora, los chicos que van a la escuela vienen a buscar libros, se están vendiendo muchos de feminismo y hay mucho material nuevo" y agregó que "tuvimos mucha suerte en la venta y por cada libro que vendemos, compramos un litro de leche para los comedores".