Colocaron un banco rojo contra la violencia de género en Rojas

Se colocó un banco rojo en la Plaza San Martín de Rojas a modo de símbolo de lucha contra la violencia de género. En el marco del acto, Raquel Miguens, integrante de la Agrupación "Vivir sin violencia" dijo que "para instalar este banco hay que seguir un protocolo de carácter internacional, no cualquier puede hacerlo, tiene que ver con el respeto no con las actividades partidarias".

Por otro lado, Miguens recordó el crimen de Gladys Castro en Rojas y dijo que "su familia luchó mucho y, por aquellos años, ni siquiera de hablaba de femicidio", además, señaló que hay más de 130 femicidios en lo que va del año en la República Argentina. En tanto, el intendente Claudio Rossi, presente en el acto, dijo que "a mí me sorprendió la magnitud de este problema, al comienzo de la gestión no imaginaba que íbamos a tener que abordar tanto esta problemática, me imaginaba otro tipo de reclamos, entonces decidimos hacerle frente y trabajar en la temática, el Estado puede hacer mucho."