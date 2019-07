Claudio Rossi: “Nos da seguridad saber qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad”

El espacio Juntos por el Cambio de Rojas tomó la decisión de donar el noventa por ciento del dinero destinado a la campaña electoral a la institución local APEC (Asociación Protectora de Enfermos de Cáncer). Esta iniciativa responde a la confianza del actual intendente local, Claudio Rossi, y su equipo de trabajo, respecto de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 11 de agosto, donde buscará el apoyo de la comunidad para renovar su cargo como jefe comunal. En diálogo con Democracia, Rossi destacó las virtudes de su primer mandato y destacó la importancia de tomar el camino de la austeridad en la campaña.

- ¿Qué repercusiones hubo tras a la decisión de donar el dinero para la campaña electoral?

- La respuesta ha sido sumamente favorable pero no lo hicimos esperando el reconocimiento. Creemos que la política tiene que ir por el camino de la austeridad y sobriedad, nos motivó esa idea. Además, por la enorme convicción que tenemos de lo que hemos hecho en estos cuatro años de gestión y con la claridad que, creemos, vamos a poder avanzar en los cuatro próximos. Hemos hecho un aporte importante a una organización de nuestra comunidad con fines muy loables.

- ¿De qué manera llevan adelante la campaña?

- Empezamos el recorrido por los barrios de nuestra ciudad, tenemos 40 unidades de gestión: son 29 barrios perimetrales al ejido urbano, el centro de la ciudad, cuatro localidades, tres parajes y tres barrios residenciales. Ya tenemos un cronograma, un papelito en blanco y negro con el nombre de la lista y la página donde pueden leerse nuestras propuestas. En el análisis previo supimos que la escala de ciudad nos permite hacerlo de esta forma, hay otras ciudades más grandes donde sería imposible, pero acá conocemos a todos los vecinos. Cuando llegué al gobierno yo había caminado 420 kilómetros dejando propuestas casa por casa, así que vamos a intentar hacer lo mismo, porque además nos permite recibir opiniones, iniciativas, comentarios que nos sirven para mejorar, para corregir, es un ida y vuelta, no es solo ir a explicar lo que uno quiere hacer o hizo, sino también a levantar demandas y aspiraciones de nuestra comunidad.

- ¿Cuáles son las principales necesidades hoy en Rojas?

- Se ha mejorado en infraestructura, salud, educación, se ha avanzado mucho respecto del inicio de la gestión. En el tema laboral estamos bien, hay demanda de trabajo y hay gente que quiere trabajar, pero en el medio hay un problema de capacitación, de comprender lo que es el empleo; en ese sentido estamos haciendo esfuerzos, hicimos una feria de trabajo, juntamos jóvenes y gente que necesita que el Estado otorgue una mano para saltar de tener el deseo de trabajar a tener las herramientas concretas para poder hacerlo. No tenemos grandes inconvenientes en nuestra comunidad, aunque no voy a negar que el ordenamiento nacional de las cuentas públicas para ir a un equilibrio fiscal y el aumento de las tarifas generaron complicaciones. Ahora estamos esperando meses con bajas de inflación, este mes en el municipio vamos a dar un aumento de sueldo del 13%, los salarios reales van a empezar a ganarle un poco a la inflación, se va a recuperar el poder adquisitivo. La gente ve cómo ha mejorado la infraestructura de la ciudad, las oportunidades educativas, laborales, se ha avanzado en salud y seguridad. Estamos confiados en poder obtener un buen resultado.

- ¿Cuáles son las propuestas de cara a un posible segundo mandato?

- Nosotros armamos un banco de 25 proyectos que conforman la matriz de crecimiento de Rojas de los próximos años. Para nosotros, proyectos no son ideas sino que son ideas desarrolladas a nivel de proyecto. Para pasar de una idea a un proyecto hay que invertir tiempo, esfuerzo y trabajo porque sin proyecto no va a haber realización posible. Estamos haciendo el proyecto de colectoras cloacales para cubrir todo del ejido urbano de Rojas y barrios, en un convenio que hicimos con el Ministerio del Interior y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y va a estar para octubre o noviembre de este año; todos estos proyectos van al sistema integral del proyecto ejecutivo del Estado Nacional y, a partir de ahí, vamos a tener hasta el pliego de las licitaciones armadas. Habrá que conseguir un recurso pero ya tenemos el proyecto bien definido. Lo mismo hicimos con la avenida costanera, desagües pluviales, centro cívico, ampliaciones de gas, el parque industrial, entre otros. Ahí está la matriz de desarrollo no de los próximos cuatro años sino de los próximos diez o quince. Tenemos bien definido el norte, proyectos que tienen que ver con el presupuesto municipal, hay cien personas que se van a jubilar el próximo año y, si no las reemplazamos, estaríamos poniendo al municipio de Rojas dentro de los parámetros razonables respecto de los gastos salariales, los vamos a reemplazar con tecnología.

- ¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades de su gobierno?

- En cuanto a fortalezas, creo que acertamos en lo que tiene que ver con que la gobernanza moderna se basa en tres pilares: el liderazgo, que hay que asumirlo; el equipo de trabajo y el plan de gobierno. Armamos un buen equipo de trabajo y un buen plan de gobierno, es decir, sabíamos qué hacer, cuáles eran las demandas, los vínculos con Provincia y Nación. Hoy nos pone seguros saber qué es lo que hay que hacer, tenerlo claro, fijar las prioridades. Como debilidad, no pudimos avanzar todo lo que hubiésemos querido en la modernización del Estado Municipal, así que eso es prioridad para un segundo mandato. Falta tecnología dentro del municipio, estamos haciendo reformas edilicias en el área de recaudación para que funcione en la vanguardia tecnológica en los próximos meses, eso nos llevó algún tiempo y esperamos iniciar un segundo mandato con el tema mejor organizado.