Delia Martínez: “Es un año de mucha alegría para quienes conformamos el Conservatorio de Música de Rojas”

El Conservatorio de Música de Rojas celebró su 15º aniversario y, en ese marco, se inauguraron obras de ampliación en edificio que, actualmente, cuenta con una matrícula de 182 alumnos –niños, jóvenes y adultos- y de 16 profesores y directivos. En diálogo con Democracia, la secretaria de la institución, Delia Martínez, se refirió a los nuevos proyectos y a los objetivos que plantean desde el establecimiento para con la comunidad rojense.

- ¿Qué tipo de formación ofrece el Conservatorio de Música de Rojas?

- La institución fue creada en el año 2004 y, en ese momento, la idea era tener materias y carreras como cualquier Conservatorio de la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos ahora es la formación básica para el profesorado de música en las especialidades de piano, guitarra, clarinete, saxofón, violín y flauta traversa. La formación básica es el ciclo medio de la carrera, no tiene incluido el trayecto profesional que es el profesorado propiamente dicho; ese es el próximo paso al que pensamos llegar en los próximos años.

- Cuentan con actividades de formación profesional y también talleres.

- En esta primera etapa del conservatorio, nuestro objetivo era insertarlo en la sociedad, hacerlo conocido y darle a los rojenses la posibilidad de una carrera más, de un espacio más de formación musical, ya sea profesional o vocacional porque, además de la formación básica de las dos carreras que son la formación básica para niños y preadolescentes y para jóvenes y adultos, funcionan también los talleres instrumentales, a donde van las personas que están fuera de la edad de la carrera que arranca a los nueve años -o sea niños de siete a nueve años- o adultos mayores que ya no les interese la formación profesional. Esos talleres funcionan en estos momentos, también el de danzas clásicas que está destinado a niños y niñas a partir de los cinco años, hasta cualquier edad, sin límite. Actualmente, la matrícula es de 182 alumnos, entre jóvenes y adultos, entre carreras y talleres. Entre profesores y directivos somos 16 en total.

- ¿Con qué objetivos se creó el espacio en la ciudad?

- El conservatorio siempre fue pensado como un espacio de contención, inclusión, para todas las personas, sin distinción de clase social ni raza, sin diferencias ni discriminación; de hecho, así sucede, porque, al ser municipal, el propietario es el municipio, pese a que el conservatorio está reconocido por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Es una especie de mix de estatal y privado. Los alumnos no pagan cuota, solo una cuota cooperadora que es voluntaria, eso nos ayuda en el mantenimiento de los instrumentos, para comprar cuerdas para guitarra, violín, afinación de pianos, etcétera. Es una cuota voluntaria, el que puede pagar la paga y, el que no, asiste a clases también. Así se cumple el objetivo de inclusión e igualdad que teníamos.

- ¿El espacio fue cambiando acorde a las necesidades vinculadas con la matrícula?

- En 2004 estábamos en una casa que se alquilaba en calle Iribarne entre Perón y Muñoz, estaba arriba de una conocida librería que ya no está más. En 2007, el gobierno municipal de ese momento nos cedió parte del espacio donde funciona la terminal de ómnibus, una parte fue utilizada para el conservatorio y en otra parte sigue la terminal porque no lo necesitábamos en su totalidad, desde ese momento estamos ahí. En este último año, durante el gobierno de Claudio Rossi, se hizo una ampliación del edificio, debido a la importante matrícula del conservatorio, ya no nos alcanzaba el espacio para funcionar, ahora se ha agrandado y sumamos dos aulas nuevas que ya están siendo utilizadas. Es un año de mucha alegría para nosotros porque ha sido de una inscripción muy importante y de una ampliación del edificio que nos estaba haciendo falta desde hacía mucho tiempo.

- ¿En qué consistieron los festejos por el 15º aniversario?

- El aniversario se cumplió el 27 de junio y el festejo consistió en un concierto a cargo de los profesores del conservatorio, este concierto ya se ha institucionalizado desde hace algunos años, se hace cada dos años y se llama “Armónicamente juntos”, participan todos los profesores de la institución, cada uno con la especialidad que le corresponde y es un concierto libre y gratuito para toda la comunidad de Rojas, los alumnos y las familias. Ese concierto se llevó a cabo el sábado 29, con gran asistencia de público, y fue un concierto muy lindo, también recordamos la historia del conservatorio y agradecimos a todos los que, de alguna forma, hicieron posible estos quince años, que son muchas personas: todos los gobiernos municipales que apoyaron siempre, la comunidad de Rojas que lo ha reconocido y lo considera propio, las familias de los alumnos y, fundamentalmente, la buena voluntad y el talento de los docentes que tenemos, que son de altísimo nivel.

- ¿Cuáles son los nuevos proyectos para este año?

- Siempre tenemos nuevos proyectos. Este año, continuando con la celebración de los quince años del conservatorio, vamos a hacer todas las audiciones en el Centro Cultural Ernesto Sábato. Durante el año hacemos tres audiciones de alumnos, los chicos que participan de las carreras muestran sus avances y están dirigidas a las familias y al público en general, en este caso, todas se van a hacer en el Centro Cultural Ernesto Sábato y, en cada una de ellas, vamos a tener un cierre con algún artista invitado que nos permita darle un espectáculo más importante a quienes vayan a disfrutarlo. La próxima audición es el miércoles 17 de julio y va a venir una estudiante del profesorado de música de la Universidad de Rosario con su profesor; ellas van a brindar un concierto con obras. Las próximas audiciones serán en septiembre y la última en diciembre, iremos sumando distintos artistas que quieran colaborar con nosotros y que nos permitan generar conciertos más destacados.