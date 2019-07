"Recomiendo que miren el eclipse por Internet"

El oftalmólogo Pedro Nuova se comunicó desde Tucumán con el canal rojense Clyfer TV y recomendó "nunca mirar la luz solar de manera directa porque tiene componentes visibles y no visibles, estos últimos tienen radiación electromagnética, ultravioleta y infrarroja, eso es muy nocivo para el ojo".

Por otro lado, Nuova dijo que "la retina es muy sensible a esa energía y puede dañarla, no ocurre de manera inmediata sino que a los días comienza a perderse la visión, de hecho, si se mira de manera directa más de 30 segundos la luz solar, habrá daños en la visión a futuro" y agregó que "los filtros deben ser comprados en lugares específicos, si no pueden adquirirlos allí, recomiendo que lo miren por Internet o por la televisión, en las transmisiones directas".