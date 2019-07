Tomás Basilici presentó en Ascensión una muestra fotográfica

Se realizó en la Mutual del Club Social de Ascensión, la presentación de la muestra fotográfica "Un viaje a mi interior" del fotógrafo rojense Tomás Basilici. La muestra reúne imágenes del viaje que hizo Tomás en bicicleta por la Ruta 40 y dan cuenta de su búsqueda personal, del intercambio cultural y las vivencias en pleno contacto con la naturaleza.

"Siempre me gustó sacar fotos a los paisajes y, cuando me recibí de fotógrafo, me propuse hacer este viaje y hacer un book de imágenes", dijo Basilici y agregó que "entre que lo planeé y lo hice pasaron seis años, el viaje duró cuatro meses y esos meses me cambiaron la vida".