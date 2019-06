Federico Heredia: “La luna bloqueará la luz del sol y va a ser un evento imperdible”

En pocos días, el martes, 2 de julio, se producirá un eclipse solar y Rojas es una de las ciudades desde donde se podrá apreciar de manera privilegiada. En diálogo con Democracia, el astrofotógrafo rojense, Federico Heredia (37), se refirió a su pasión por registrar todo lo que ocurre en el cielo y manifestó sus expectativas de cara al próximo evento astronómico.



- ¿Qué te motivó a construir un observatorio en el patio de tu casa?

- El observatorio está construido en el patio de mi casa porque soy un apasionado de la astronomía, siempre me gustó, desde que tengo siete u ocho años. A esa edad ya miraba el cielo, me ponía por las noches en una reposera para ver cómo pasaban las estrellas, cómo se movía la tierra. Lo construí en abril de 2017, es un observatorio de madera; para hacerlo, obtuve información de Internet, buscando mucho, porque no abundan los aficionados que tienen una cúpula, por lo general, tienen techos deslizables, pero tipo domo no hay muchos. El observatorio tiene 2.70 metros de base y 1.80 de alto; la cúpula tiene 2.40 y 1.25 metros de alto.

- ¿Qué elementos hay dentro del observatorio?

- Tiene un telescopio de tipo reflector de 250 milímetros de apertura, con espejo que no es refractor sino reflector y tiene distancia focal de 1200 milímetros. Hay una montura ecuatorial computarizada que se maneja desde una PC y uso varios software para la captura de imágenes.

- ¿Cómo trabaja un astrofotógrafo?

- Yo no me dedico a la observación en astronomía sino que hago astrofotografía, es decir, saco fotos al cielo, a los objetos celestes. Esto es un hobbie, lo hago desde antes de tener el observatorio, hace más de tres años que hago fotos y hace más de seis años que tengo el telescopio. El observatorio lo tengo bastante reservado, invito a amigos, a interesados en el tema, no se acercan muchos porque es una actividad totalmente nocturna, muchos se acercan a ver cómo se hacen las imágenes porque es todo un proceso hacer una imagen, no es sacar una foto y listo. Se sacan muchas imágenes en los casos de galaxias, nebulosas, cúmulos, que son objetos de espacio profundo y hay que estar horas ahí adentro, son varias fotos de varios minutos de posición que se apilan, se calibran, se post procesan y así las fotos van tomando forma. Se utiliza un método para tener la foto, el método busca burlar los efectos atmosféricos, entonces se hace una edición para obtener las fotos pero lo que no capta la cámara, el programa no lo puede inventar, no es una foto retocada como una modelo en una revista, sino que se corrigen los efectos atmosféricos.

- ¿Compartís tu trabajo con otros aficionados?

- Soy miembro de un foro de astronomía y astrofotografía que se llama Espacio profundo, es un foro con muchos aficionados, algunos muy avanzados, casi profesionales. La astronomía tiene un montón de ramas y hay especialistas en casi todas.

- ¿Recordás algún evento que te conmovió de manera especial?

- Recuerdo un día que hubo un ocultamiento de Venus por la Luna, Venus quedó atrás de la Luna y se veía cómo se iba poniendo por detrás, eso fue en 2014. Recuerdo también un doble tránsito de las lunas en Júpiter, esto suele ocurrir más seguido, esas lunas proyectan sus sombras sobre el planeta y es increíble porque es como un doble eclipse.

- ¿Qué tenés previsto hacer el próximo 2 de julio?

- Para el 2 de julio me gustaría hacer algo con la comunidad, es mi ilusión, no tengo conocimiento si el municipio va a aportar infraestructura como para hacer algo en serio, no quiero ir yo con un telescopio y que la gente se me acerque, porque si no hay seguridad, ni resguardo para el equipo, es complicado. Si no se hace nada municipal, voy a ir a un campo con dos personas más, el observatorio no permite ver objetos que estén por debajo de los 30º o 35º y para el Oeste no tengo visibilidad, así que me voy a tener que trasladar. Un eclipse solar es algo que se suele dar con frecuencia, pero para nuestra zona no es habitual, hay que tratar de registrarlo, eso es lo que más me gusta.

- ¿Qué recomendaciones darías para contemplar el eclipse?

- Nunca hay que mirar directamente al sol, ni a ojo desnudo ni con gafas de sol ni máscara de soldar, ni con nada que no sea homologado para observación solar. Hay telescópicos específicos pero es difícil que un aficionado lo tenga, es un objeto muy caro. Con el telescopio que tengo yo, se pone un filtro de tapa que bloquea el 99,9% de la luz, es la única manera de mirarlo con seguridad. Se pueden sufrir daños inmediatos e irreversibles, quemadura de retina y pérdida de la vista porque la radiación es altísima.

- ¿Y en cuanto a la posición y las condiciones del tiempo?

- El cielo tiene que estar totalmente despejado, tenemos que estar mirando hacia el horizonte Oeste, a las 17 ya hay que estar ubicado para mirar porque en breve comenzará a pasar la Luna por en frente del disco solar. La luna bloquea toda la luz solar, por un instante se va a hacer de noche y, paulatinamente, va a ir apareciendo por el otro lado el sol. No sé en este caso si podrán verse las estrellas. El mejor lugar para verlo es donde hay espejos de agua, como lagunas. Para los que son fotógrafos, si tienen los protectores de rayos UV, van a tener un hermoso paisaje para registrar. Esperemos que el tiempo acompañe.