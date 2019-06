Inserción laboral: comenzó en Rojas el ciclo 2019 de “Aprender Más”

Integrantes del Municipio de Rojas, Bayer y la Fundación Oficios presentaron el Programa “Aprender +”, que consiste en la apertura al público de cursos en oficios con el fin de promover la inserción laboral en la comunidad. La iniciativa, que cuenta con una fuerte inversión económica, fue especialmente diseñada en función de las necesidades de Rojas y está impulsada por una alianza entre el sector público, privado y una organización civil. El anuncio de la puesta en marcha del ciclo 2019, que comenzó el miércoles con los talleres de computación, se realizó en el Palacio Municipal y estuvo encabezada por el intendente Claudio Rossi. El máximo mandatario de la comuna fue acompañado por el secretario de Producción, Georges Breitschmitt; Franco Donati, líder de la Planta María Eugenia de Monsanto; Melisa Guibert, líder de responsabilidad social de Bayer y Maximiliano Masciotra, coordinador de Fundación Oficios.

Según informaron desde la Municipalidad de , el objetivo del programa es que quienes accedan al mismo, tengan la posibilidad de incrementar el nivel de conocimiento por medio de capacitaciones. Los cursos no requiereRojasn conocimientos previos, ni materiales o herramientas de trabajo por parte de los alumnos, ya que los mismos serán suministrados durante las clases. Por otro lado, apuntaron que se espera que este año egresen más de 200 personas, ya que el programa está pensado para integrar todas las localidades que comprenden el partido de Rojas. “Aprender Más” está destinado a vecinos mayores de 18 años y la cursada tendrá una duración aproximada de cuatro meses, cursando de dos a tres veces a la semana. Los cupos oscilan entre 20 y 25 alumnos; y se desarrollarán en distintos puntos de la comunidad.



En el marco de la presentación del ciclo 2019 de “Aprender Más”, el intendente Claudio Rossi dijo que “durante la gestión hay que tomar prioridades y no es tarea sencilla, nosotros hemos trabajado con una convicción enorme que tiene que ver con la inclusión del ciudadano, a veces para dar becas de estudio terciario, a veces para ayudar a los establecimientos educativos y, como en este caso, para promover el oficio y el empleo” y agregó que “es una satisfacción enorme ofrecer herramientas a la comunidad, hace pocos días inauguramos el Punto Digital, queremos dar un salto a la incorporación de conocimiento y de saber que, sin duda alguna, nos permite tener una sociedad más justa, donde todos nos podamos organizar”. Por otro lado, el jefe comunal agradeció a los representantes de Bayer y la Fundación Oficios “por dar continuidad a este programa, ya que no es fácil, requiere de un esfuerzo económico importante, y merece ser considerado”.

“Hay muchas personas a las que les ganó la resignación, porque ‘no se puede’, porque ‘es lo que me tocó’, y no tiene que ser así, uno tiene que tener la vocación de superarse y el Estado debe ofrecer las herramientas para generar igualdad de oportunidades”, apuntó Claudio Rossi. En tanto, Maximiliano Masciotra, coordinador de Fundación Oficios, dijo que “estoy muy contento de formar parte de este programa que está conformado por tres partes diferentes, todos tenemos formas de operar diferentes pero, en este caso, por tercer año estamos trabajando juntos en un objetivo común que es la educación, nos pudimos poner de acuerdo en muchos ítems, entendemos a la educación como una herramienta de superación personal, de transformación, como una posibilidad de tener una esperanza en la vida” y, en este sentido, agregó que “es muy gratificante juntarse con egresados que hoy están trabajando, es un círculo virtuoso que se genera y se contagia, le decimos a los alumnos que ellos son los protagonistas de sus propias vidas y que es importante que haya enseñanzas, no solo desde lo técnico y lo teórico, sino desde lo social, creando redes y vínculos, cosas que suceden en el aula.”

Fundación Oficios

La Fundación Oficios es una organización sin fines de lucro creada a partir de la iniciativa de un grupo de empresas, con el objeto de promover la inserción socio laboral de los sectores de la comunidad, a través de procesos educativos y formativos. Su misión es favorecer la inclusión promoviendo la educación y la formación integral de las personas. Siendo el objetivo final desarrollar un sistema de escuela de oficios modelo en la cultura del trabajo, el desarrollo integral del individuo y la formación ciudadana. Los cursos en oficios que se dictarán en esta primera etapa son: auxiliar en electricidad domiciliaria, auxiliar en instalaciones sanitarias, computación y costura.