Mario Raposo: “Es fundamental trabajar para que Rojas tenga un tomógrafo”

En los últimos meses, el hospital local Saturnino Unzué de la ciudad de Rojas fue objeto de distintas intervenciones edilicias que marcarán un antes y un después en la calidad del servicio que se brinda a los vecinos del distrito. Si bien en Rojas la población también opta por la atención en clínica privada, el nosocomio continúa siendo el principal centro de salud, por lo que la inversión en obras e innovación tecnológica es un factor determinante. En diálogo con Democracia, el secretario de Salud de la Municipalidad de Rojas, Mario Raposo, repasó las obras que se llevan a cabo y anticipó los objetivos en caso de continuar el trabajo en un segundo período de gobierno local.

“Actualmente estamos trabajando en varias obras: por un lado en la sala de complejidad intermedia de neonatología y, además, tenemos la habilitación del hospital: por distintos motivos no estaba habilitado y tenemos que acondicionar distintos sectores, inclusive, el terreno pertenecía al municipio y hace pocos días salió la escritura, así que de a poco vamos a habilitar todos los servicios”, dijo Mario Raposo a Democracia. El pasado 6 de junio, el Municipio recibió la escritura del Hospital Unzué, que hasta el momento estaba a nombre del Obispado que, si bien lo había donado hacía un tiempo largo, nunca se había hecho el traspaso.

Por otro lado, Raposo contó que “el área de neonatología es una obra muy importante, en Rojas tenemos la suerte de tener un grupo de pediatras muy bueno, jóvenes, neonatólogos, por eso decidimos avanzar en este proyecto de hacer una neo de complejidad intermedia para Rojas y la Región Sanitaria IV, inclusive Junín se verá beneficiado porque vamos a tratar de absorber los casos de bebés recién nacidos que necesiten el servicio a partir de la semana 32, con peso superior a un 1 kilo 200 gramos, y nos estamos preparando para colaborar”. El último viernes, 7 de junio, el intendente Claudio Rossi y el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, inauguraron simbólicamente la nueva sala de neonatología del Hospital Unzué, un proyecto cercano a los siete millones de pesos y un servicio que la comunidad esperaba desde hace muchos años.

Neonatología posicionará el servicio de salud en un mejor nivel, hasta el momento los recién nacidos que requieren cuidados intensivos deben ser derivados de urgencia a centros de localidades vecinas. El área cuenta con cuatro incubadoras de última generación, dos servo cunas, dos respiradores microprocesados, cuatro monitores con ECG, un sistema de monitoreo central, ocho reanimadores autoinflables neonatales, cuatro cunas de acrílico, un carro de recepción de recién nacidos, entre otros.

En otro orden, el secretario de Salud apuntó que trabajan en refacciones para habilitar el laboratorio, con aparatología nueva.

"Se está trabajando mucho, intentando mejorar los servicios, tenemos el SAME, tres ambulancias nuevas, una nos donó el Rotary y otras dos que vinieron de Provincia; hoy el servicio de emergencias es bueno y en eso estamos completos”.

“Si bien en Rojas también hay clínicas privadas, el hospital en nuestra ciudad es muy importante, tenemos buen servicio de emergencias y de guardias”, señaló Raposo y agregó que “se ha mejorado mucho la administración y la atención, hicimos mucho énfasis en la administración, toda persona que viene al hospital se atiende por su obra social, si tiene, y si no tiene lo agregamos al plan Sumar, que es un ingreso para el municipio”.

Por último, al ser consultado por los proyectos futuros, Raposo señaló: “Tenemos un compromiso con el Ministerio de Salud, respecto de un trabajo que vamos a ir haciendo de acá a fin de año para habilitar el hospital, hubo que cambiar el techo de un sector, hicimos todo lo que nos pidieron para tener el geriátrico municipal, son obras pequeñas que hay que poner en marcha” y agregó que “en el futuro, si tenemos la oportunidad de continuar con la gestión, queremos trabajar para que Rojas tenga un tomógrafo, que es fundamental”.