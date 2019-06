Qué pasa en la Tierra mientras ocurre el eclipse de sol

El próximo 2 de julio, Junín y Rojas serán los dos lugares favoritos de toda la provincia para poder observar el eclipse total de sol que abarcará las provincias de San Juan, San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. El eclipse sucederá al atardecer y tendrá una duración de entre 2 y 2,5 minutos.

Muchos se preguntan: ¿Mientras eso ocurre en el cielo, qué pasará en la Tierra? En la Tierra, la temperatura se volverá notablemente más baja y los animales, confundidos entre el día y la noche, comenzarán a reaccionar: las aves regresan a sus nidos y otras especies se tranquilizan. El fenómeno impacta también en la flora. Muchas flores, por ejemplo, tienen a cerrarse.

Consejos y cuidados para observar el eclipse

La totalidad o el máximo de la parcialidad del eclipse ocurrirán a baja altura sobre el horizonte occidental. En la localidad de Bella Vista, San Juan, el Sol estará a 11,5º de altura, en Río Cuarto, Córdoba, a 6,3º y en Lobos, Buenos Aires, a solo 1,3º, lo que equivale a unos 23, 13 y menos de 3 diámetros aparentes de la Luna. Por esta razón, es importante ubicarse en un lugar que se encuentre libre de obstáculos (edificaciones, árboles, etc.) en dirección noroeste. En general será una buena estrategia situarse en lugares altos.

Los cuidados a tener en cuenta, difundidos por la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata y el Planetario de la ciudad de La Plata incluyen:

-No mirar al Sol directamente, bajo ninguna circunstancia;

-No mirarlo con lentes de sol, vidrios ahumados, radiografías, negativos velados o CDs;

-No mirarlo a través de binoculares ni telescopios sin filtros profesionales.

Desde la institución insisten en que “Ignorar estas recomendaciones puede producir lesiones oculares muy graves e incluso ceguera”.

Además, las formas seguras de observarlo incluyen:

-Utilizar filtros para máscara de soldar de índice 14 o mayor.

-Utilizar anteojos con filtro de reflexión específicos para eclipses solares.

-Observarlo por proyección a través una cámara oscura.