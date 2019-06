El polígono de tiro “General Alvear” de Rojas celebró 120 años de historia

El polígono de tiro “General Alvear” de Rojas es una institución con más de 120 años de historia y con destacada importancia hacia el final del siglo XIX: en 1898, la Argentina se encontraba en serios riesgos de afrontar un conflicto bélico con Chile y se creó este espacio para defender al país: allí se instruirían a los vecinos en tiro, ya que el Ejército no era lo suficientemente numeroso. A partir de entonces, las actividades en el lugar fueron cambiando y aggiornándose a las distintas épocas. Actualmente, allí se asesora a las personas respecto de la tenencia de armas y se continúa con la instrucción de tiro, a su vez, se busca que los vecinos rojenses tengan mayor acceso a la historia del establecimiento para conocer su relevancia y conocer los objetos que aún se conservan de siglos pasados. En diálogo con Democracia, el secretario de la institución, Walter García, ofreció detalles de las distintas actividades.



- La sede del polígono de tiro de Rojas es de los edificios más antiguos del distrito

- Sí, la sede es del año 1926 pero no se destruyó nada de lo que había sido construido en 1898. El pasado 25 de Mayo celebramos los 120 años, porque en aquellos tiempos se eligió esta fecha patria para festejar el inicio de las actividades de lo que, en aquel entonces, se llamaba stand de tiro, no era aún un polígono de tiro. Originalmente, este espacio se construyó para instruir a los vecinos, a la gente común, en el uso de armas, porque había un riesgo muy alto de contienda con Chile y no teníamos un ejército tan numeroso, por eso se iba a convocar a los vecinos para defender al país, para eso se construyó este edificio y por eso su historia es tan importante.

- Actualmente, ¿Qué actividades se desarrollan en el lugar?

- Hoy en día es una institución que funciona como un club deportivo, como cualquier otro de la ciudad, dedicado exclusivamente a la actividad de tiro deportivo. Tenemos una comisión directiva que está presidida por Marcelo Gallo; el vicepresidente es Luis Luciano; el comisario de tiro es Antonio Di Giulio, y yo soy el secretario. Entre las actividades, asesoramos a personas que, por distintos motivos, se encuentran con que han quedado armas en desuso en las casas y no saben cómo manejar la situación, entonces los asesoramos respecto de cómo se puede hacer una entrega del arma a ANMaC, o bien, inscribirla a nombre de otra una persona. Tenemos la actividad de idoneidad de tiro, para personas que quieren sacar su credencial de legítimo usuario y, a su vez, hacemos la actividad de tiro para los aficionados que tenemos en Rojas.

- ¿Notan que la pasión por el tiro deportivo se ha ido extinguiendo en los últimos años?

- Totalmente, es una actividad que va languideciendo con los años por distintos motivos. Por un lado, porque el costo de la compra de municiones es bastante oneroso, a su vez, cumplir con la ley de credenciales y reglamento es bastante costoso, si bien se refuerza cada cinco años, hoy tiene un costo de entre siete mil y siete mil quinientos pesos, aproximadamente. Si bien es cierto que se suma gente muy de a poco, porque no es una actividad que convoque mucho a las personas, tenemos mucha lealtad, es decir, los que se acercan y disfrutan del tiro deportivo no nos abandonan nunca. Hay algunos miembros de la comisión que hace muchos años que están, otros nos hemos ido incorporando, el comisario de tiro hace más de treinta años que es tirador.

- Muchos de los vecinos de Rojas conocen la fachada de la institución pero no la belleza que tiene por dentro

- Cuando hicimos el festejo el 25 de Mayo, frente a la fachada del edificio, después lo abrimos e hicimos una exposición de armas, tenemos un pequeño museo. Quedamos sorprendidos por la gran cantidad de gente que accedió y nos comunicaban que, si bien siempre ven la fechada porque pasan por el lugar, nunca habían pensado que las instalaciones son tan lindas y todo lo que había. Lo más antiguo que tenemos es una bandera, porque antiguamente el predio del polígono del parque Alvear era un fuerte, el tercer fuerte de Rojas, hemos heredado la bandera de la Guardia Nacional, la tenemos en el museo. Tenemos mucha documentación, fotos de época, la escritura original, la declaración de personería jurídica de 1900, muy interesante.

- ¿Están trabajando para que sea declarado patrimonio histórico y cultural de la provincia de Buenos Aires?

- Sí, logramos que el Concejo Deliberante de Rojas declare al Polígono de tiro como patrimonio arquitectónico, nos visitó el vicegobernador Daniel Salvador y tomó el compromiso de recibirnos para avanzar en la declaración de patrimonio histórico y arquitectónico de la provincia de Buenos Aires, aún tenemos pendiente ir. El vicegobernador nos visitó hace unos años, cuando se inauguró la Escuela de Policía Local, nosotros prestamos las instalaciones para que se haga el curso, incluso participamos en la parte de docencia en lo que respecta a tiro. Salvador se mostró sorprendido por el buen estado de las instalaciones, del museo, que es muy chiquito pero con cosas muy propias de la institución.

- ¿Tienen previstas más actividades especiales por los 120 años?

- Estamos avanzando en la organización de un torneo abierto de tiro para todos los que quieran hacer uso de armas de fuego tipo pistolas, queremos que todos puedan disfrutar de un día de tiro en el polígono, más allá de que tengan capacitación o no. A su vez, estamos en contacto con la Dirección General de Escuelas porque queremos que los chicos de primer y segundo grado empiecen a visitar y conocer el polígono para aprender un poco de historia. Por otro lado, para el próximo año tenemos el objetivo de empezar con instrucción de tiro en aire comprimido para que los chicos se familiaricen con el uso responsable de las armas.