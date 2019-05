La Agrupación Coral de Rojas celebra 60 años de historia, con diversas actividades

En septiembre de 1959 se fundó la Agrupación Coral de Rojas, un espacio que supo contar con más de sesenta integrantes y que funcionó como semillero de muchos otros grupos de canto existentes al día de hoy. Actualmente, treinta personas de entre 20 y 65 años, asisten a los ensayos que tienen lugar en una sala del Centro Cultural Ernesto Sábato dos veces por semana. En diálogo con Democracia, Miriam Carbone, una integrante del coro con 43 años de trayectoria en la agrupación, se refirió a las experiencias memorables y a los proyectos para lo que resta del año.



- ¿Recuerda cómo decidió sumarse a la Agrupación Coral de Rojas?

- Hace 43 años que estoy en el coro, me acerqué porque tenía conocidos y cuando se produjo una vacante me llamaron. A partir de ahí, no dejé de permanecer y hoy soy una de las integrantes con más trayectoria. Es un coro mixto, vocacional, los integrantes no tenemos formación musical y ensayamos dos veces por semana, por cuerda, en conjunto; no es frecuente encontrar un coro mixto como este, con una formación tan ortodoxa y con tantos años de trayectoria. Hay integrantes desde los veinte años hasta los 65, es bastante amplia la franja y en este momento somos alrededor de treinta.

- ¿Cuáles son las actividades que hacen habitualmente?

- Siempre hemos estado atentos a mostrar, en distintos lugares, el trabajo que se hace durante todo el año. En otras épocas tuvimos oportunidad de viajar fuera del país, era uno de los objetivos más altos que teníamos; después, como es un coro vocacional e independiente, sin subvención de ningún ente, se empezó a complicar. Todo lo que hacemos lo costeamos con alguna actividad que hacemos para recaudar, o bien, lo pagamos de nuestro bolsillo, entonces la cuestión viajes es cada vez más restringida, pero tratamos de estar vinculados con la zona. Durante el año, hay un tiempo que es preparatorio, tenemos alguna salida circunstancial si es para algún casamiento pero ha habido muchos cambios y las invitaciones no son demasiado frecuentes, hay un cambio de dinámica en esto, antes recibíamos invitaciones de distintos coros del país, con la misma condición, ahora hay encuentros corales pero hay que pagar la inscripción, costear el viaje, el alojamiento, los términos son distintos, tienen fines más turísticos, años atrás era más cultural y musical.



- En tantos años, se deben generar vínculos muy estrechos en el coro

- A esta altura diría que ya somos una familia grande, hay vínculos de amistad, se han formado parejas, matrimonios que estuvieron en su momento y hoy van sus hijos, así que es un grupo bastante estable. Todos vivimos esta experiencia con mayor o menor intensidad pero con mucho interés.Tenemos el común denominador que es la música, la barrera generacional se derriba por la música. Uno de los integrantes nuevos, en algún momento, fue alumno mío y hoy está cantando en una de las cuerdas masculinas. Más de una vez estamos todos tomando un café después del ensayo.

- ¿Cómo es el proceso de formación de cada corista?

- La formación nos ha llevado años. Han venido personas desde afuera, hoy es difícil porque hay que pagar alojamiento, traslado, más lo que cobra la persona por instalarse un día o dos. Han venido de Capital Federal, de Córdoba, para darnos las nociones básicas de técnica. Desde hace más de un año, el director tiene una ayudante de cuerda que es egresada de la carrera universitaria de Música y con esta persona también hacemos técnica, es también integrante del coro, no recibe remuneración alguna por esto que hace.

- ¿Cuáles son los momentos más memorables de estas cuatro décadas en el coro?

- Los viajes siempre son interesantes, son motivo de nostalgia y de anécdotas, también hemos tenido momentos musicales y culturales muy interesantes, tal es el caso de la interpretación de la Misa Criolla, ya hace muchos años; de haber compartido escenario con el Romance de la muerte de Juan Lavalle, teniéndolo en vivo y en directo a Ernesto Sábato, esos son momentos sumamente destacados.

- ¿Cómo siguen las actividades por los 60 años?

- El 11 de mayo tuvimos un evento donde se convocó a los fundadores del coro, eran sesenta integrantes y logramos juntar alrededor de doce. Fue un momento muy emocionante; en junio tenemos un evento donde vamos a cantar un repertorio de música popular, acompañados de músicos locales, a modo de festejo. Hace muchos años armamos un espectáculo con estas características y fue hermoso ver a un coro renovado porque, por lo general, nuestro repertorio abarca todos los estilos y todas las épocas, pero llegar al público con todo lo popular pareciera ser más exitoso.El 28 de septiembre se va a hacer la fiesta central, el concierto aniversario, con homenajes y otras actividades. Tenemos previsto un viaje a Luján, hay otros proyectos como un encuentro de coros de Rojas. En este momento hay un coro de adultos mayores, dirigido por un exintegrante de la Agrupación, un coro en Carabelas, ellos van a participar con nosotros del festejo de cumpleaños.