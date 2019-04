Claudio Cuello: “El paseo de la ribera va a ser un gran atractivo para visitar Rojas”

La Municipalidad de Rojas y la Asociación Amigos del Río trabajan en una iniciativa turística que apunta a ofrecer un espacio recreativo a orillas del río. Se busca revalorizar el espacio, brindar nuevos servicios, y así generar un nuevo punto de encuentro y dispersión, tanto para vecinos locales como para visitantes de la Región. En diálogo con Democracia, el subsecretario de Educación, Cultura, Turismo y Deporte Claudio Cuello, se refirió a los avances en materia de saneamiento y reacondicionamiento de las instalaciones.



-¿Cómo nace la idea de planificar el paseo de la ribera?

-Nosotros veíamos que había un muy buen espacio público, propiedad del municipio, en toda la zona de la ribera, y creímos que era buena idea empezar a activarlo y convertirlo en un espacio deportivo, turístico y de paseo recreativo. Reactivarlo nos pareció que se trataba de invitar a que la gente vea al río, tenemos un río muy lindo, con un movimiento muy bueno en la orilla, llegando a la Ruta 188, viniendo de Carabelas, siguiendo hasta el Club de Pescadores, del otro lado de la ruta, consideramos que reactivar ese espacio para ofrecerlo a la gente como un espacio de servicio público, nos pareció bueno, pero había que convertirlo en un espacio atractivo, mejorarle las instalaciones.

-¿Con qué obra comenzaron?

-Tuvimos apoyo de la Provincia para empezar a hacer las obras de limpieza de la orilla, las obras principales de saneamiento ya las estamos haciendo, se corta el pasto, se mantienen las instalaciones. Luego vamos a crear espacios de descanso, de recreación, para que la gente se pueda comer un asado y el galpón, que estaba abandonado, se lo vamos a dar a la Comisión Municipal de Canotaje, que la acabamos de crear, para que sea un espacio para guardar botes y demás, porque el kayakismo es el deporte más importante que se hace en el río. Así que le dimos a la Asociación Amigos del Río la responsabilidad de tener esta Comisión Municipal y ahí vamos a construir un bar en una terraza con vista al río, le vamos a poner también una oficina y un lugar de descanso para un sereno, y estamos explorando la estética de la orilla, con torres de iluminación, seguridad, vestuario. Vamos a ofrecer a la gente una locación turística deportiva, un espacio libre y abierto para que la gente lo disfrute. Los que no quieren o no pueden irse de vacaciones podrán disfrutar de este espacio.

-Se advierte una clara intención de recuperar espacios estratégicos

-Sí, cada uno va mirando en su localidad y tratando de encontrar esos espacios para ofrecer servicios, para eso estamos, queremos dar la oportunidad de que la gente esté mejor, más relajada, que haya lugares de encuentro con lindas vistas. A futuro, en ese lugar, tengo proyectado hacer un gran piletón donde la gente pueda darse un baño. De esta orilla, donde está el paseo de la ribera, tenemos agua dulce, o sea que podemos hacer muchas cosas. No ahora, pero también queremos hacer el puente peatonal de bicicletas para poder cruzar hacia el otro lado del río y hacer un circuito completo donde uno pueda entrar de un lado y salir del otro. El proyecto es lindo, es ambicioso, lo vamos haciendo acorde a la disponibilidad económica que tenemos. No tenemos plazo definido para terminarlo e inaugurar, ahora estamos con la etapa de la orilla, con el saneamiento, la iluminación y reparación del galpón. Nos movemos al ritmo de la economía actual, no queremos comprometernos con cosas que después no vamos a poder cumplir.

-¿Cómo avanza el trabajo de saneamiento?

-Estamos haciendo cada etapa que sabemos que podemos completar, ya hicimos toda la orilla, rellenamos y emparejamos el terreno que va desde el paseo de la ribera hasta la Ruta 188 y ahora ese lugar es de expansión, con más espacio verde, para que la gente pueda transitar. Está el pasto permanentemente cortado, estamos enfocados en la orilla para hacerle una costanera para que los pescadores se puedan ubicar. Acabamos de sanear la orilla, empezamos a preparar una lagunita que es una vertiente donde la gente podrá darse un baño con seguridad, así que estamos trabajando en el primer paso que es sanear la orilla y crear el espacio de la Comisión Municipal de Canotaje para que ellos controlen que todo funcione en el río de Rojas.



-¿Se percibe interés en la comunidad con estas propuestas?

-Sí, la travesía de kayak que hicimos semanas atrás fue un éxito, nosotros siempre habíamos tenido veinte o treinta kayaks y esta vez vinieron cuarenta turistas de afuera para el evento. Se creó una linda actividad, a mucha gente le tuvimos que decir que no porque había superado nuestras expectativas y no queríamos crear un daño ambiental con tanto kayak junto. Queremos hacer travesías combinadas, que circulen en bicicleta y después en kayak, creemos que va a ser un gran atractivo para visitar Rojas. También estamos trabajando en lo que respecta a la concientización y el cuidado del medio ambiente, esta es una etapa extraordinaria porque Los Amigos del Río son solidarios, salen con los kayak, levantan el plástico, salen a hacer recorridas para pasear y vuelven con los kayaks llenos de basura, esta es una más de las iniciativas que se agregan porque tenemos gente que va a estar concientizando, ellos saben cómo divulgarlo y enseñárselo a la gente.