Tomás Basilici expone “Un viaje a mi interior” en la Cámara de Diputados de la Nación

Tomás Basilici es un fotógrafo rojense que, hace dos años, atravesó La Argentina de norte a sur en bicicleta y luego presentó, en el Centro Cultural Ernesto Sábato de su ciudad natal, la muestra de fotografías tomadas a lo largo de su viaje de cuatro meses desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Ahora, la selección de 24 imágenes, nombrada “Un viaje a mi interior”, podrá apreciarse hasta el 3 de mayo, de 9 a 19, en la Cámara de Diputados de la Nación, puntualmente en el edificio anexo A, primer entrepiso en calle Rivadavia 1841 de la ciudad de Buenos Aires.

Desde el área de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación informaron que “junto al diputado nacional Rafael Pascual se organiza la muestra fotográfica ‘Un viaje a mi interior’ de Tomás Basilici, se trata de postales de un viaje fascinante capturadas con la lente de la cámara a lo largo de cuatro meses de viaje en bicicleta, en un recorrido de norte a sur por la carretera más famosa y extensa de nuestro país, la Ruta 40” y agregaron que “esta experiencia vivida por Tomás Basilici le permitió no solo ir descubriendo nuestro territorio, sino también viajar por su propio interior de punta a punta, conociendo día a día a su propio yo; así, el fotógrafo reflexiona sobre este viaje de introspección”

“Al hallarme en una nueva vida, en un viaje el cual todos los días te tenía preparado algo diferente, una persona, una cultura, una montaña, un río o un lago, me encontré con lo más lindo que alguien se puede encontrar: consigo mismo, con el niño que fui, con el hombre que soy. No hay nada como conocerse uno mismo, saber quién uno es, quién uno fue, es lo más importante para superar las adversidades”, expresó Tomás Basilici y agregó que “en ese momento me sirvió para superar las dificultades del viaje, pero de ahora en más me va a servir para superar lo que la vida me ponga adelante”.



En diálogo con Democracia, Tomás Basilici señaló que “la inauguración de la muestra consistió en una linda charla, en un lindo lugar, al interactuar con la gente se despierta mucha curiosidad respecto de cómo se lleva a cabo el viaje en bicicleta, algo que puede hacer cualquier persona que se lo proponga” y agregó que “en general, a quienes concurren a la presentación de la muestra les interesa saber cómo reaccionaba la gente cuando me veía en el camino, sobre las diferentes adversidades que me iba poniendo el viaje, les gusta interactuar conmigo para descubrir un poco lo que fui viviendo”.

Consultado respecto de los puntos de contacto que genera su experiencia personal con los espectadores de la muestra y cómo la vivencia de una persona puede poner a la vista distintos temas con los que muchos se pueden identificar, Tomás indicó que “la muestra aborda temas que muchos nos replanteamos, en ese sentido, en Buenos Aires generó una repercusión distinta a la de la presentación en Rojas, porque nuestra ciudad tiene un ritmo tranquilo en comparación con Capital Federal, y cuando le cuento a la gente cómo viven en el norte de nuestro país, con otro ritmo, con otra tranquilidad, con la confianza como para abrir la puerta de sus casas y recibirme para dormir ahí, eso llama mucho la atención, porque en las grandes ciudades están acostumbrados a vivir de otra forma”.

En cuanto a la selección de apenas veinticuatro fotografías para armar la muestra, Tomás Basilici dijo que “fue un proceso muy difícil, tengo muchísimas fotos del viaje y todavía sigo encontrando nuevas y editando, ya hace dos años que llegué, pero tenía que resumirlo de alguna manera y selección fue por momentos personales también, las fui eligiendo por lo que me causaba a mí recordar ese momento, esa imagen”. Al terminar esta muestra, Tomás buscará nuevos espacios para seguir exponiendo: “tengo ganas de poder llegar a distintos públicos y poder compartir con la gente lugares y paisajes de nuestro país”.