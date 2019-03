Con una gran convocatoria, se realizó la travesía de kayaks en el Río Rojas

La Asociación Amigos del Rio y el Municipio de Rojas realizaron una exitosa travesía en kayaks por el río Rojas, de la que participaron más de 50 personas. Desde el área de Turismo municipal aseguraron que fue una actividad que atrajo a muchos vecinos de otras localidades, por lo que seguramente se tomará como un puntapié inicial para trabajar en conjunto en un proyecto turístico y deportivo. El encuentro tuvo lugar los días sábado 23 y domingo 24 de marzo y contó con una noche de acampe bajo las estrellas. A partir de esta iniciativa, se creó la Comisión Municipal de Canotaje, Deportes de Río y de la Ribera. Una de las ideas es darle un nuevo enfoque al Paseo de la Ribera, es decir, que se convierta en un lugar deportivo y turístico a cargo de la nueva comisión. Además, está previsto construir un espacio que funcione como guardería de botes y sirva para desarrollar más actividades en el lugar.

Por su parte, Sergio Di Prinzio, integrante de la agrupación Amigos del Río, aseguró que “estamos muy contentos y agradecidos con el área de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Rojas, ya que nos da la fuerza y espíritu de seguir adelante con nuestro trabajo que hacemos desde hace siete años, queremos darle la importancia que tiene nuestro río, que no se la damos, tanto de lo deportivo como lo recreativo, social, turístico y es importante que la gente conozca, participe de todo lo que podemos hacer, lo que tenemos y, a medida que vamos conociendo, vamos queriendo, porque no se puede querer lo que no se conoce”. En otro orden, Di Prinzio dijo que “nuestra misión es que la gente conozca y disfrute de nuestro río, por eso proponemos estas actividades, hacemos mucho hincapié en el cuidado, la parte ecológica, ambiental; mucha gente tira basura en el río y, a su vez, cada vez que vamos al río encontramos cosas nuevas, muy lindas, así pasemos por el mismo lugar, hay cosas muy valiosas”.

El grupo se concentró en el Club de Pescadores y, a partir de allí, los trasladaron al lugar de salida que fue en el puente de Carabelas. Por la noche, acamparon en el 4 de noviembre y el domingo salieron nuevamente hacia el Club de Pescadores.

“Vino mucha gente de afuera, hubo cincuenta inscriptos, no queríamos sumar otros para que no haya impacto negativo en el río, que no haya muchas embarcaciones en el agua, por suerte la gente amigos del río responde muy bien, tenemos muchos amigos de distintas partes: Baradero, Chacabuco, Junín, Capital Federal, y todos están esperando que se haga la travesía para participar”, dijeron desde Amigos del Río y agregaron “está pasando lo que queríamos que pase: compartir el paseo, la actividad, queremos que la gente venga, abrir la puerta al turismo, porque muchas ciudades desearían tener esto que tenemos nosotros”.

Por su parte, Tomás Basilici, miembro del área de Turismo de la Municipalidad de Rojas, dijo a Democracia que “hubo 36 kayaks con 56 inscriptos, fueron dos días de travesía, salimos el sábado haciendo un trayecto de 23 kilómetros desde el puente ferroviario de Carabelas y llegamos al puente llamado 4 de noviembre, ahí compartimos un fogón con un asado e hicimos campamento, al otro día hicimos un recorrido de 18 kilómetros hasta el Club de Pescadores de Rojas, donde hubo una entrega de diplomas a los participantes y un buffet a beneficio del Hogar de Ancianos”.

“Desde Turismo de la Municipalidad nos encargamos de prestar nuestros servicios en todo lo que fuese logística, ya sea desde hacer los flyer de invitación e información hasta poner camiones para los kayaks y colectivos para transportar la gente”, apuntó Basilici.