Tragedia en Carmen de Areco: el desgarrador relato de una testigo rojense

En horas de la tarde de ayer, se produjo un violento accidente en el cruce de Rutas 7 y 51, a la altura de la ciudad de Carmen de Areco. Por el choque entre una camioneta Chevrolet S10 y un camión Volvo, nueve personas murieron, entre ellas, cuatro menores de edad. En la camioneta, conducida por Néstor Moyano, viajaban 16 personas de la comunidad gitana; por este motivo, los cuerpos de quienes cirluban en la caja del vehículo quedaron sobre el asfalto y la imagen generó conmoción entre los testigos y personal que trabajó en el lugar.

Paula es vecina de la ciudad de Rojas y viajaba con su familia, su marido, una amiga y un niño de trece años el domingo por la tarde, a tres vehículos del camión que protagonizó el accidente. En diálogo con Infobae, la mujer contó que "nunca en mi vida me lo voy a sacar de la cabeza. Hemos visto accidentes pero no algo así. El camión se puso delante nuestro en la estación de servicio de San Andrés de Giles. Era imposible pasarlo. Llegamos al cruce, cuando cruzás la 7 para Chivilcoy. Empezamos a ver una polvareda y que volaban cosas. Después nos dimos cuenta de que era la gente que estaba volando. Ahí, llamamos a Bomberos".

En el marco del testimonio desgarrador, Paula aseguró que "mi marido vio que había cinco criaturas en el piso, cuatro ya no se movían. Dentro de la camioneta también había otras criaturas. Debía ir la mayoría en la caja de la camioneta. Mi marido se acercó y cuando vio que había tantas criaturas, no me dejó arrimarme. No había mucho para hacer. Tenías a toda la gente desparramada en el pavimento y no te dabas cuenta. Fue una mezcla de polvo y personas. La Policía llegó rapidísimo".

la UFI N°4 de Mercedes, a cargo del fiscal Lisandro Mazón, intervino en el caso, con tareas ordenadas a la Policía Científica en el lugar del accidente. La calificación del caso es homicidio culposo múltiple.