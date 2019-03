Harán estudios gratuitos en Rojas para prevenir el cáncer de colon

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) es la organización más importante en prevención y detección temprana del cáncer en Argentina.

La sede de Rojas fue fundada en julio de 1977 y, año tras año, lleva adelante distintas campañas para que los vecinos de la ciudad tengan mayor conciencia respecto de la importancia de los estudios periódicos y las consultas al médico, ya que el cáncer, detectado a tiempo, tiene un alto porcentaje de probabilidades de ser tratado y curado.

En diálogo con Democracia, Mónica Calderón, referente de Lalcec Rojas, ofreció detalles respecto de la campaña que se realizará entre el 25 de marzo y el 5 abril, mediante la cual se entregarán, de manera gratuita, kits a personas mayores de 50 años para que tengan la posibilidad de hacerse el control y prevenir el cáncer de colon.

- ¿En qué va a consistir la campaña de prevención de cáncer de colon?

- La campaña está destinada a todas las personas mayores de 50 años, es la edad en que deben comenzar a realizarse este tipo de controles para prevenir el cáncer de colon. Entregaremos un kit para realizar el fecatest, que consiste en un análisis de sangre oculta en materia fecal. Es un análisis muy sencillo, se retira el kit de la sede de Lalcec, luego se extrae la muestra y en la comisión tenemos una bioquímica, que es quien realiza los estudios. En caso de que dé positivo o negativo, siempre les sugerimos que lo lleven a sus médicos para que evalúe de acuerdo a los antecedentes, alimentación y pueda decidir si hace falta algún otro estudio como pueden ser una colonoscopía o endoscopía. Nosotros hacemos el seguimiento de las personas, les pedimos que nos informen, que nos tengan al tanto. Durante quince días estaremos entregando este kit y la campaña se hace a nivel nacional desde Lalcec central, ellos nos mandan una fecha para cada campaña y nos piden que, dentro de lo posible, lo hagamos todos los mismos días. A veces, cuando trabajamos con los médicos del hospital, tenemos que ver si ellos están disponibles o si tenemos que postergar.

- Apunta, principalmente, a quienes no tienen obra social

- La campaña es gratuita y para gente que no tenga obra social, la idea es darle la posibilidad a quienes no pueden acceder al análisis en un laboratorio, porque es costoso. De todos modos, hay gente que tiene obra social pero prefiere hacerlo con nosotros, porque confía y nosotros no recibimos la orden de la obra social para después cobrar, todo es gratuito. Si hay gente que tiene una obra social que le cubre solo una parte, nosotros les aceptamos la orden y pagamos la diferencia, cuando trabajamos con los laboratorios.

- ¿Cuál es la respuesta de la gente respecto de estas campañas?

- La gente responde muy bien, la de colon es una de las campañas en las que más gente se acerca. A veces la hemos tenido que extender, hemos llegado a hacer 90 fecatest en un mes, quizás porque se está concientizando más. A través de las redes sociales informamos sobre la campaña, sobre la importancia de la prevención primaria, de los hábitos saludables, de hacerse los controles periódicos, de consultar al médico, y la gente responde muy bien. Por ahí con otras campañas no ocurre lo mismo, por ejemplo con la de próstata, al estar orientada a hombres, ellos suelen ser más reacios a acercarse para hacerse el control o el análisis, pero la de colon responde muy bien y siempre hay buen número de personas que vienen.

- ¿Cómo funciona Lalcec en Rojas?

- Lalcec en Rojas se fundó el 14 de julio de 1977. Este año cumplimos 42 años. El objetivo de Lalcec es poder llegar a la gente antes de que aparezca el problema, concientizar en materia de prevención. Además, acompañamos al paciente, ya sea si necesita hacerse estudios fuera de Rojas, en San Nicolás, Junín o Buenos Aires, por la aparatología de alta complejidad, lo que hacemos es allanar el camino al paciente tratando de conseguir turnos de manera más rápida, o ver si se les puede poner un remis para que viajen con alguien, tratamos de darle contención al paciente. En la comisión somos 15 mujeres, todas somos voluntarias y algunas han hecho el curso de voluntariado, ellas están más preparadas para acompañar al paciente, para orientarlo, también tenemos una persona que acompaña al paciente y su familia cuando está internado. Pero el objetivo principal es la prevención y la concientización porque el cáncer es una enfermedad que, si se detecta a tiempo, es curable, en muchos casos. El cáncer de colon y de mamas, tomados a tiempo, son curables en un 90%.

Entre el 25 de marzo y el 5 de abril, se entregarán los kits de lunes a viernes, de 9 a 11, en Hipólito Yrigoyen 336. El teléfono por consultas es 02475 – 464253.