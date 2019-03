La destacada docente Silvana Corso brindará una charla sobre inclusión en Rojas

Desde la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad y la Dirección de Educación informaron que el martes 9 de abril estará en Rojas Silvana Corso para brindar una charla abierta de educación inclusiva; el encuentro será en el Centro Integrador Comunitario, a partir de las 17.30. Silvana Corso (46) es profesora de Historia, directora de la Escuela de Educación Media Nº 2 Rumania, del barrio porteño de Villa Real, cercano a Fuerte Apache, y fue seleccionada entre las mejores docentes del mundo por su proyecto institucional de inclusión educativa.

Daniela Amichetti, directora de Discapacidad y Tercera Edad de la Municipalidad de Rojas, contó a Democracia que “la idea surge porque siempre estamos expectantes respecto de mejorar la cultura de inclusión, de hacerla más genuina, y creemos que lo importante es tener herramientas para poder llevar a cabo las cosas de manera concreta: hay un montón de cosas que están en los papeles pero cuando hay que llevarlo a cabo no sabemos cómo hacerlo; eso es lo que nos motiva a seguir buscando herramientas”.

Asimismo agregó “a Silvana Corso la conocí por un encuentro en el que participé en 2017, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, hubo unas charlas sobre inclusión y la verdad es que la de Silvana Corso estuvo espectacular, cuando la escuché dije ‘esta mujer mueve montañas’ por todo lo que había logrado con su capacidad, además, tiene una manera de transmitir su conocimiento que hace que te contagie, realmente es maravilloso escucharla y está buenísimo que la gente la escuche, porque es muy interesante”.



Si bien Silvana Corso ofrece distintos tipos de charlas, conferencias y talleres para diferentes públicos, en Rojas se realizará una conferencia que abordará la concepción de la inclusión a nivel educativo, cómo está pensada y cómo la lleva a cabo concretamente ella.

“La idea es motivar para que después surja un taller, para que las escuelas se movilicen, busquen llamarla” dijo Amichetti y agregó que “buscamos prender la llama para que luego, los interesados, continúen explorando y desarrollando el área en lo más que puedan, se trata de acercar el medio por el cual uno puede crecer, la idea es brindar el conocimiento de aquello que se puede llegar a hacer, y después tiene que ver mucho con la convicción, con el compromiso, con el deseo de superarse de cada uno”. Amichetti señaló a este diario que “la idea es que ella venga, nos dé una conferencia y nos encienda, nosotros después tendremos que mantener ese fuego encendido con lo que podamos, con los recursos que tengamos y las oportunidades”.

Consultada respecto de las dificultades para alcanzar la verdadera inclusión, Amichetti apuntó que “siempre hay que analizar cada caso en particular, creo que el desconocimiento genera una percepción de problemática, es decir, por no saber ya se percibe que va a haber un problema y, en realidad, cuando te empezás a vincular de persona a persona te das cuenta de que no es el saber técnico o preciso lo que te va a dar el poder sino el conectarte con el otro, con sus necesidades y con la empatía que requiere cada caso” y agregó que “no hay que tener temor de que una persona con discapacidad va a generar un problema, sino tener en cuenta que cada uno tiene sus características personales, naturalizar que todos somos distintos y, de esa manera, se va a ver beneficiado el tema de la inclusión”.

Por otro lado, la directora de Discapacidad y Tercera Edad enfatizó en que “además de la inclusión de la persona con discapacidad, hay que tener en cuenta que las personas que comparten con una persona con discapacidad son las que más crecen, porque aprenden de todo: aprenden de respeto, de compromiso, de tiempos, de miradas, de interpretar, de empatía, siempre se sale ganando, porque se aprende”.

Sobre Silvana Corso

Frente a la cruda realidad de los 500 alumnos que concurren a su escuela, en su mayoría adolescentes signados por la violencia, la pobreza, la discapacidad y en un contexto de riesgo, Silvana Corso se propuso ir más allá. A partir de su vivencia personal, puso en marcha un proyecto para la inclusión de chicos con discapacidades físicas y mentales en los centros educativos. De esa manera, integró a aquellos con trastornos autistas y de desarrollo, con síndromes de Asperger, Tourette y Down; con problemas psiquiátricos como esquizofrenia y psicosis; parálisis cerebral, mielomeningocele y espina bífida o microcefalia.

No se quedó quieta. No solo se capacitó sino que se convirtió en experta en el tema con diplomaturas otorgadas por Flacso, la Universidad Central de Chile y el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y una especialización en la Universidad de Salamanca, España. Entre otros reconocimientos, fue nominada junto a otros 50 maestros, entre 20 mil postulantes de 37 países, como finalista del Global Teacher Prize de la Fundación Varkey –ONG fundada por el millonario indio Sunny Varkey-, especie de Premio Nobel de la docencia mundial que destaca a los maestros innovadores y comprometidos que desarrollan una propuesta de calidad educativa entre la población desplazada.