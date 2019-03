Investigan presunto caso de trata de personas en Rojas

En las últimas horas, personal policial de Rojas recibió a inspectores de la Dirección Nacional de Migraciones que llegaron a la localidad para investigar una denuncia.

Según informaron, en un comercio de venta de ropa unisex ubicado en Avda. 25 de Mayo de Rojas, habría una persona presuntamente sometida a servidumbre o trata personas. Presente personal de la Estación de Policía Comunal Rojas, mantuvo entrevista con una persona de sexo femenino, quien expresó espontáneamente haber sido engañada laboralmente, ante una promesa remunerativa de percibir U$S 300 mensuales, no habiendo recibido suma alguna desde el momento del inicio de la relación hasta el presente. Se confirmó que no hubo explotación sexual.

El Dr. Tobías Rueda, del Juzgado Federal Junín, impartió directivas vinculadas con la toma de la denuncia a los fines de evaluar la situación. Se ofreció contención y resguardo por de la Secretaría de Promoción Social a la denunciante. Intervino el Juzgado Federal de Junín.