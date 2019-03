Por caminos rurales, Claudio Rossi recibió a la Mesa de Enlace de Rojas

El intendente Rojas, Claudio Rossi, recibió a los miembros de la Mesa de Enlace compuesta por la Federación Agraria, Sociedad Rural de Rojas, Cooperativa de Carabelas, Agricultores Federados Argentinos y la Asociación de productores de Rojas. Los representantes del sector dialogaron con el jefe comunal, con el secretario de Gobierno, Cristian Ford y con el secretario Vial, Juan Baldoma acerca del estado de los caminos rurales del distrito. Tras el encuentro, el presidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego, comentó a Democracia que se trató de una reunión positiva y brindó detalles acerca de los pasos a seguir.



- ¿Por qué solicitaron una reunión con el intendente Rossi?

- La mesa de enlace había pedido una audiencia con el intendente en el mes de noviembre para ver de qué manera se podía avanzar sobre el mantenimiento de caminos rurales, porque los veíamos en mal estado tras la renuncia del Consejo Asesor Municipal de Productores, en el pasado mes de junio. La falta de información sobre los ingresos y egresos de la Secretaría Vial es lo que provocó el cansancio y la renuncia del Consejo. Desde los primeros días de junio del año pasado, la Secretaría Vial no tuvo comunicación con los productores, salvo algún caso puntual y entonces en noviembre pedimos la audiencia.Por la falta de respuesta, a mediados de febrero solicitamos una nueva audiencia y tuvo lugar el miércoles 27 de febrero.

- ¿Cuál es la problemática que abordaron en la reunión?

- Los caminos rurales de Rojas están complicados, ya venían con falta de mantenimiento y la situación empeoró después de las lluvias, en enero tuvimos más de 400 mm, y en febrero llovió mucho también. Si bien había malestar por parte de los productores, nos reunimos con la idea de sumar, la Mesa de Enlace conoce la situación, las carencias de la Secretaría Vial, las máquinas que faltan.

- ¿Qué balance hace de la reunión?

- El balance de la reunión es positivo, considero que no hay dos bandos en esto, Rojas es uno solo, el Ejecutivo es parte del pueblo y nosotros somos parte de los productores y del pueblo de Rojas. La idea no es crear una pelea o una grieta, no queremos quejarnos sin razón, solo queremos saber qué piensan hacer para solucionar este problema de cara a la cosecha que se avecina, con caminos que están en mal estado. El ambiente fue totalmente bueno y distendido, hubo muy buena receptividad. Hemos tenido una excelente recepción del intendente, él fue secretario Vial en el mejor momento de la Secretaría Vial, habíamos llegado a un nivel de excelencia fuera de lo común, él lo sabe mejor que nadie. Él sabe el problema que tenemos, las cuentas del municipio están en un número razonable, hay que buscar cómo hacer para solucionarlo. Hay que superar las ordenanzas que fueron buenas antes, tal vez ya no. Todos queremos que el intendente tenga éxito en su gestión, esto no es político.



- ¿Qué respuesta obtuvieron por parte de Rossi?

- Rossi comentó que están trabajando en un sistema de cómputos para que los productores puedan registrar reclamos y necesidades mediante una aplicación en el teléfono. Otra de las cosas que dijo fue que van a poner GPS en las máquinas, no solo para control de lo que se está haciendo, sino para que los productores tengan la tranquilidad y seguridad de que las máquinas no están paradas sin trabajar. Pero el tema es cómo salimos de este problema actual, quedamos en que el próximo lunes, a las 8, va a ir un grupo a plantear cuáles son los caminos en los que hay que trabajar en este momento, es decir, emparchar para llegar a la cosecha y, una vez tranquilos con la cosecha hecha, sentarnos a ver cuál puede ser el sistema ideal para encarar el arreglo de caminos.

- ¿Considera que es una problemática de Rojas y otros distritos de la zona?

- Esto es una constante en toda la provincia de Buenos Aires, no es solamente un tema de Rojas, Junín, Chacabuco o Pergamino. La tasa vial, en algunos distritos, no alcanza para reparar los caminos y, en otros casos, no se hace como se debe. Hace muchos años que venimos con este problema y necesitamos una solución de fondo y estructural. Lo dijo el intendente, los recursos de distritos ricos como el nuestro van a parar a otros de la provincia de Buenos Aires y no vuelven con trabajos de infraestructura. El intendente, y todos los que estábamos ahí, sabemos que los caminos son de 1800, dos camiones de frente no pasan, llegó el momento de hacer otra cosa.