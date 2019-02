Miguel Núñez: “Queremos mantener la tranquilidad que caracteriza a Rojas”

El secretario de Seguridad del gobierno local, se refirió al plan de trabajo en el área, de cara a 2019. Aseguró que la prevención es el punto clave para garantizar bienestar a los vecinos.

El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Rojas, Miguel Ángel Núñez, dialogó con Democracia respecto del plan de trabajo, en el área, de cara al año 2019 y las principales necesidades de los vecinos. Aseguró que, desde el comienzo de la gestión, se busca que Rojas mantenga el perfil de ciudad tranquila que la caracteriza.

- ¿Cuáles son los ejes centrales del plan de seguridad 2019?

- Para nosotros es de gran valor mantener el perfil de tranquilidad que caracterizó a Rojas durante estos tres años de gestión. Entendemos que la seguridad tiene gran valor para la realización de las personas y, en función de eso, desde el inicio pusimos todos los recursos a nuestro alcance y hemos conseguido otros para lograr la tranquilidad. Hemos orientado recursos humanos, materiales, tecnológicos, de tiempo, para afianzar y hacer mucho más sólida la tarea preventiva. Este 2019 nuestro foco fundamental es el trabajo preventivo porque entendemos que es la labor que permite obtener mejores resultados y bajar los índices de revictimización cuando acontece un hecho delictivo. Es decir, cuando se evita un hecho delictivo, se logra que la persona no tenga que ir a la Comisaría, no tenga que molestarse en ir a la Ayudantía Fiscal, siendo revictimizada en esos lugares donde muchas veces no reciben las respuestas que pretenden. Nosotros hemos profesionalizado a nuestra Policía para que les den respuestas a las víctimas, pero pretendemos que no tengan que ir a la Comisaría, por eso es tan importante el trabajo preventivo y ese va a ser el eje fundamental en este 2019. Por otro lado, hemos trabajado para tener mayores comodidades para nuestra Policía, hicimos la etapa uno, dentro de la dependencia policial, luego la etapa dos, adquirimos el edificio del centro integral de seguridad y este año vamos a trabajar en la segunda etapa, vamos a terminar obras para inaugurar en septiembre.

- ¿Cuáles son las problemáticas que más ocupan a la Secretaría de Seguridad?

- La Secretaría de Seguridad tiene distintos ámbitos de trabajo, está la Dirección de Tránsito y la Policía Comunal. Cada área tiene sus problemáticas en las que trabaja. Tenemos problemáticas en torno a lo que es la seguridad y el tránsito vehicular, en ese sentido se trabaja fuertemente. Y vinculado con el tema de seguridad, lo que le preocupa al vecino básicamente son los hechos prevenibles, es decir, los robos, los hurtos, los delitos contra la propiedad. Nosotros tenemos un mapa del delito, informatizado, geolocalizamos todos los delitos y, en función de eso, direccionamos los recursos y la actividad policial. Pero la preocupación generalmente pasa por esos delitos, por eso tratamos de minimizarlos. Se hace un trabajo intenso en función de inteligencia criminal, el gabinete de prevención orienta sus actividades para conocer información de nivel local y, además, cuando se satura en determinado lugar los delincuentes migran; nosotros estamos en el medio de dos polos urbanísticos muy grandes, entonces implementamos medidas para evitar el ingreso de personas que cometan delitos. No se puede encapsular una ciudad y que haya delito cero, pero si podemos garantizar que ponemos todos los recursos a disposición del vecino para minimizar el impacto para el ciudadano.



- Es importante la colaboración de los vecinos con la Policía para la prevención

- Totalmente, siempre pedimos la colaboración de todos ellos, porque es lo mismo cien pares de ojos atentos que 25 mil. En un marco de construcción de ciudadanía, entendiendo la seguridad como algo vital para los vecinos, pedimos colaboración, que no miren para el costado, que haya empatía, si vemos que está ocurriendo algo en la vereda de enfrente, llamar al 911, que atiende las 24 horas, los 365 días del año. El personal policial está recorriendo permanentemente las cuadrículas así que nunca está demás ese llamado. El vecino conoce los movimientos del barrio, sabe cuándo una actitud es atípica, el vecino sabe leer el lenguaje corporal. En ese contexto, deben llamar, involucrarse, porque nos ayudan a mantener una ciudad más segura.

- ¿Considera positivos los cambios de autoridades policiales?

- Sí, siempre es necesario oxigenar las gestiones, hay fines de ciclos y renovaciones de ciclo. En este contexto entendíamos que había que renovar el ciclo, el antiguo jefe comunal solicitó el pase a retiro y nos vimos en la necesidad de poner a otra persona y con efectivos policiales que tienen el perfil que entendemos que se necesita en la localidad, para llevar a cabo los lineamientos que nos hemos propuesto en materia de seguridad.