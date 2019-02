Yanet Mayoral, la artista rojense que sueña con cantar en el escenario mayor de Cosquín

A los diez años Yanet Mayoral subió por primera vez a un escenario del Teatro Italia de su ciudad natal, Rojas. Ese día supo que cantar folclore era lo que más le gustaba y, a partir de allí, comenzó su carrera artística con el incondicional apoyo de su familia. En diálogo con Democracia, la joven de 15 años se refirió a su formación como artista y destacó los nuevos desafíos para el año 2019.

- ¿Cuándo comenzaste a cantar?

- Empecé a cantar a los diez años. Fui aprendiendo a cantar y a tocar la guitarra. Mi primer profesor de guitarra fue quien me invitó a subir por primera vez al escenario, fue en una peña que tuvo lugar en el Teatro Italia de Rojas y, a partir de ese día, me empezaron a invitar a distintos festivales, peñas y competencias.

- En estos años de carrera, ¿Cuáles fueron los momentos más destacados para vos?

- Una de las presentaciones más importantes que tuve fue la competencia en Venezuela, donde salí primera, y fue una gran experiencia para mí. Por otro lado, ya hace cinco años que voy a Cosquín y es algo re lindo, allá en cada edición me reciben re bien, me hacen un lugarcito. Otra de las cosas importantes que me pasaron fue tener la posibilidad de grabar los discos, fue un gran paso para mí, algo que siempre quise desde chica y ahora tengo cuatro. La hemos remado y la seguimos remando para llegar lejos, se fue dando todo re bien, con altos y bajos, como pasa con todo, pero la seguimos remando.

- ¿Cuáles son tus proyectos para 2019?

- Este año volví a Cosquín y, antes de ir, me presenté en un casting que organizó la producción de Showmatch, para un programa de talentos que se va a hacer en abril y me dijeron que en tengo que ir a grabar a los estudios. El 23 de febrero voy a estar en Uruguay, en un festival muy grande, que va gente de todos lados, y es una experiencia divina. Y después vendrán otros festivales en los que voy a participar, de Rojas y la Región.

- ¿Cómo te organizás con la escuela, los ensayos y los viajes?

- Voy a la escuela a la mañana y muchas veces me pasa que tengo que viajar a Buenos Aires a grabar, o como en 2017, que tuve que viajar a Córdoba los últimos días de clase. Ahí hablé con el director y me justificaron las faltas. Mis amigos y profesores, me re apoyan, incluso tenía un profesor que tomaba asistencia y me decía “¿Mi cantante preferida está?”. En los actos de la escuela me invitan a cantar, me apoyan mucho. Ensayo a la tarde, por lo general, o los fines de semana nos juntamos temprano con mis cuatro músicos –que son de Colón– comemos algo y ensayamos.

- El apoyo de tu familia es indispensable para alcanzar los objetivos

- Sí, el apoyo de mi familia es incondicional y muy importante, sin ellos no podría haber hecho todo lo que hice y todo lo que estoy por hacer. Además se siente mucho el apoyo de la gente de Rojas, por ejemplo, cuando salí seleccionada en el casting lo compartí en Facebook y tuve muchísimos comentarios con buena onda, es re importante que la gente te siga y te apoye. El otro día fuimos a Rafael Obligado, estuvo muy lindo, me dieron una hora para cantar, nos juntamos con los chicos a ensayar e hicimos un repertorio que le regustó a la gente.

- ¿Cuáles son tus cantantes favoritos y cuál es tu sueño?

- Mi sueño es cantar en el escenario mayor de Cosquín y en el Gran Rex. Este año ya puedo participar del pre Cosquín para subir al escenario mayor porque en abril cumplo 16 y la competencia es en octubre. Mi cantante preferida es Tamara Castro, me encantan sus canciones, cómo cantaba ella. Y me gusta mucho Luciano Pereyra.