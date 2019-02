Esteban Herrera, el joven rojense que recorre América Latina en bicicleta

Esteban Leonel Herrera tiene 26 años y es oriundo de la ciudad de Rojas. Trabajaba en un comercio hasta que decidió que emprendería una travesía en bicicleta para recorrer América Latina. El 1 de septiembre de 2018 comenzó el viaje y hoy lleva recorridos más de 5000 kilómetros. En diálogo con Democracia, desde Perú, Esteban contó detalles del viaje y la valiosa posibilidad de conocer distintas culturas y compartir experiencias.

- ¿Cuál fue tu idea al pensar el viaje?

- El viaje consiste, básicamente, en recorrer América Latina intercambiando y aprendiendo las diferencias de cada cultura y ciudades a las que llego en mi bicicleta. Busco conocer cómo viven, de qué trabajan, qué costumbres tienen, cómo se organizan, cuáles son son sus intereses y todo lo que pueda aprender. Siempre me gustó viajar y hacerlo de todas las formas que pueda, hice viajes de mochilero, caminando, como turista y un día vi por Internet gente que viajaba en bicicleta, y dije: ¿Por qué no vamos a ver cómo es? Lo primero era saber qué bicicleta necesitaba y, después de recorrer varios foros, armé la que me pareció la indicada, es una bici muy común que uno usa en el día a día en la ciudad. Luego tenía que ver qué llevar y en que consiste en el equipo típico para una salida de acampe cualquiera: carpa, bolsa de dormir, colchón, utensilios para cocinar, etcétera. Y así se fue armando la bicicleta hasta que el 1 de septiembre del 2018 arranqué con la travesía.

- ¿Qué tramo llevás recorrido y hasta dónde pensás llegar?

- Llevo recorridos más de 5000 km. Pasé por varias provincias de Argentina, el norte de Chile y hoy estoy saliendo del sur de Perú. Como la idea es unir América latina, salí de casa con la intención de hacer cumbre en México, recorrer el Caribe y volver a casa pasando por Brasil y Uruguay, desembocando otra vez en Buenos Aires. En principio pronostiqué el viaje para cinco años de duración, en bicicleta uno no puede abarcar grandes distancias al día y el presupuesto con el que cuento es muy limitado, lo que me obliga a pasar más tiempo en ciudades, para poder generar algo de dinero.

- ¿Cómo es tu rutina de viaje?

- Trato de que el viaje no sea rutinario, siempre intento hacer cosas diferentes. Cuando estás en una ciudad grande planeás más o menos la ruta a seguir buscando información sobre lugares a visitar, actividades para hacer y todo tipo de datos que puedan aportar algo nuevo al viaje. La cantidad de kilómetros que hago varía según el clima, subidas y bajadas, y lo que uno ve por el camino, pero un promedio de es de 70 a 90 kilómetros diarios. Lo bueno de viajar en bicicleta es que vas pedaleando y ves un lugar bonito, parás y decís “me gusta este lugar” y ahí armas el campamento y disfrutás sin ningún tipo de apuro. Nunca sabés hasta dónde podes llegar, si algo falla en la bici o cualquier problema sabés que te restan muchos kilómetros al día, entonces al llevar comida y agua suficiente como para tres días te permite sentirte libre y poder pernoctar en cualquier lugar.





- ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan y cuáles son las situaciones que más te entusiasman?

- En cuanto a las dificultades, el tráfico. Cuando vas por rutas muy transitadas vas obligado a estar mucho más pendiente de los vehículos y no disfrutás tanto del recorrido, ya que la bici, cuando pasa un camión u otro vehículo muy rápido se torna un tanto inestable. En cuanto al entusiasmo, cuando vas en viaje, cansado, mucha gente te da un bocinazo o un grito de ¡Vamos que se puede! ¡Eso es energía pura! Y realmente te da un gran empujón anímico. Y lo más lindo es ver cómo la gente, al llegar a su pueblo o ciudad, te brindan con mucho afecto un saludo, invitarte con un plato de comida, una ducha o incluso a pasar la noche en su casa sin saber quién sos. De todas las formas que he viajado hasta ahora, creo que nada te hace llegar más a las personas que la bicicleta, es algo fantástico ver cómo despierta la curiosidad de muchos.



- ¿En qué bici viajás y de qué consta tu equipaje?

- La bicicleta apodada “la enana” -nombre que le di por mi hermanita menor quien sigue mi viaje desde siempre- es una Vairo 3.5 de 21 velocidades (básica) rodado 26 ya que es un rodado estándar y consigo repuestos en casi todos lados. El equipaje son tres alforjas donde guardo todo, una mochila para hacer trekking, y la carpa. La ropa consta de indumentaria para pedalear, otra para la lluvia, y por supuesto, para el frío.

- ¿Luego de este desafío, tenés otro en mente?

- Este desafío es parte de mi gran sueño de dar la vuelta al mundo, no tengo en mente qué seguirá después de concretar este. Solo espero lograr esta segunda etapa que es llegar desde Cusco, Perú, a Santa Marta, en Colombia. Desde donde espero hacer una parada para poder volver a Argentina a saludar a mi familia, de la cual no pude despedirme al iniciar mi viaje. Y luego sí continuar sin volver a casa hasta terminar la travesía.

- ¿Dónde puede seguir la gente tu viaje?

- Quienes quieran saber cómo sigue el viaje pueden hacerlo a través de las redes sociales desde Facebook Esteban Herrera e Instagram @companerodeviaje1, y desde estos mismos medios a quienes quieran ayudar de cualquier manera para poder seguir cumpliendo un gran sueño.