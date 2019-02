Jóvenes de Rojas se inscriben en el plan de becas municipales para 2019

Los jóvenes del distrito de Rojas tendrán tiempo hasta los últimos días de febrero para anotarse en el programa de becas municipales 2019. Este año, a diferencia de los anteriores, la inscripción se hace de manera online únicamente y deberán cumplimentar con todos los requisitos solicitados para acceder al beneficio. El plazo se extiende durante todo el mes en curso y luego se llamará por teléfono a los seleccionados para que se acerquen a una entrevista de tipo socioeconómica. En 2019 se entregarán 200 becas para los chicos que deseen estudiar en Rojas, Junín, Pergamino, La Plata, Buenos Aires o Rosario.

En conferencia de prensa, la directora de Educación de la Municipalidad de Rojas, Cecilia Acerbo, brindó detalles puntuales de cómo se manejarán desde el área para llevar a cabo el proceso de manera eficiente y ordenada. En primer término, Acerbo aseguró que “las becas municipales rigen para carreras terciarias y universitarias, todos los chicos interesados podrán inscribirse de manera online, únicamente, ingresando a la página web del municipio de Rojas que es www.rojas.gov.ar, una vez allí, se selecciona la pestaña Becas 2019 y ahí se puede acceder a la planilla de inscripción que es exactamente igual a la que se presentaba años anteriores”. Luego, Acerbo detalló que “una vez completado el formulario, se deberá anexar, en forma escaneada, la documentación que se requiere, que consiste en una copia del DNI, para los que sean ingresantes, una constancia de finalización de estudios secundarios y una constancia de inscripción a la carrera; para los que están cursando la carrera, se solicita también la copia del DNI, constancia de alumno regular y un analítico”.

Por otro lado, Cecilia Acerbo puso énfasis en la importancia de presentar los ingresos económicos de los padres: “en caso de no tener recibo de sueldo, deberán presentar un certificado de negativa de ANSES, pedimos que realmente cumplan con esos requisitos porque, de acuerdo a la ordenanza Nº 3295 del año 2012, se tiene que evaluar tanto la cuestión socioeconómica de la persona como el rendimiento académico, esos son los dos factores determinantes para poder percibir la beca municipal para estudiar la carrera que elijan”. Otro dato que brindó la directora de Educación fue que “hasta el año pasado se invirtieron casi dos millones de pesos en becas terciarias y universitarias, realmente queremos que quienes más lo necesiten logren acceder al beneficio”.

El proceso es inscripción se extiende durante todo el mes de febrero pero, a partir del día 11 y todo el mes de marzo, se va a llamar por teléfono a las personas interesadas para que se acerquen a realizar la entrevista con las asistentes sociales. En el mes de abril, de acuerdo al rendimiento y resultado de la entrevista previamente realizada, se reúne en el Honorable Concejo Deliberante de Rojas la Comisión de Becas, que está integrada por los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Concejo Deliberante, representantes del Ejecutivo local y del Consejo Escolar, para determinar quiénes van a ser los beneficiarios de la beca. “Se distribuirá una cantidad de 200 becas para Rojas, Junín, Pergamino, Rosario, Buenos Aires y La Plata, así que quiero informar a los interesados que, una vez que tengan todo, deberán estar atentos, porque si no cumplimentan con los requisitos no van a poder pasar a la instancia de revisión”.

Acerbo insistió en la importancia de completar todas las celdas y todos los datos:“nos ha pasado que faltan datos determinantes para percibir la beca, como son los ingresos económicos o el promedio, porque los chicos que terminan la secundaria, para acceder a la beca, tienen que tener un promedio de 7, los que están cursando la carrera, un promedio de 6 y al menos una materia rendida durante el último año”. En otro orden, aseguró que “a la encuesta socioeconómica no es necesario que venga el beneficiario directo, puede venir un familiar pero es indispensable que realmente puedan responder al cuestionario, porque hemos tenido casos que dicen ‘y la verdad es que no sé eso’, entonces es importante que la persona que reemplaza al beneficiario pueda hacerlo”. En el caso de que el estudiante aspirante a la beca no esté conviviendo con los padres y esté conviviendo con otra persona, el responsable o tutor deberá contestar los datos.

La beca es para chicos nativos de Rojas o aquellos con cinco años de residencia o más y certificado de domicilio. Además, se estableció un reglamento interno para poner ciertos límites: los que tienen otra carrera terciaria o universitaria, no son prioridad; el tope es de 27 años y, además, si el beneficiario tiene hermanos interesados en acceder a la beca, se le da prioridad a otra familia. Los interesados que tengan dudas podrán acercarse al Centro Cultural Ernesto Sábato en el horario de 7.30 a 12.30. “Este año nos hemos puesto rígidos, hubo casos en los que tuvimos que dar de baja, me da lástima que pierdan la beca pero hemos reemplazado a algunos, por ahí se olvidan de presentar todo y creen que siguen cobrando, pero no podemos ser flexibles y tenemos que cumplir con la ordenanza”, finalizó Cecilia Acerbo.