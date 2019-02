Jóvenes emprendedores: una pareja rojense desarrolla piezas en 3D

Cristian Arechaga (30) y Florencia Vargas (26) son una pareja de Rojas que, desde hace un año y medio, trabaja en el emprendimiento que consiste en diseñar, desarrollar e imprimir piezas en formato 3D; son los únicos en la ciudad que venden objetos de diseño hechos con este tipo de tecnología. Moldes de repostería, macetas, llaveros, señaladores e identificadores de mascotas son solo algunos de los objetos que hacen a diario por encargue, pero también lograron atraer clientes que necesitan un trabajo específico tal como obtener el engranaje de una antigua cortadora de fiambre que ya no se fabrica, o bien, un repuesto para una moto importada muy difícil de conseguir en la zona. En diálogo con Democracia, Cristian compartió detalles de un trabajo que tiene como protagonistas a dos apasionados por la tecnología.



- ¿Cómo es el proceso de una impresión 3D?

- Nosotros trabajamos con dos máquinas, donde se pueden hacer piezas combinadas de distintos materiales y colores. Mucha gente cree que funciona como una fotocopiadora, que traen una pieza, se pasa por la máquina y sale. Pero no, tiene un proceso que lleva su tiempo. Primero se modela en un software la pieza que se quiere hacer, se hace conforme a las medidas y, cuando está en formato 3D, se coloca en el compilador de la máquina. Ahí se configura y se posiciona la pieza con los valores de temperatura, acabado superficial, alto de capas, etcétera. El compilador divide la pieza modelada en un montón de capas. Por otro lado, la impresora tiene un pico con temperatura cercana a los 200º y tiene un filamento similar a la tanza de la bordeadora- que se extruye por ese pico y genera un hilo delgado de plástico fundido; la máquina tiene unos ejes que van siguiendo el perímetro de la pieza y la va haciendo por capas, es decir, arranca desde cero a hacer la pieza. Hay distintos tipos de filamentos y de distintos colores para que se puedan hacer de distinta mecánica, más rígidos, más flexibles, con mayor resistencia a la temperatura, biodegradable, etcétera. Después hay otro proceso de pintado, que es posterior, pero desde la máquina salen de uno o dos colores nada más.





- ¿Cómo se capacitaron para hacer este trabajo?

- Yo soy un apasionado de la tecnología, me gusta desarrollar este tipo de cosas. Compré las máquinas y las empresas que las venden en Argentina te dan cursos iniciales para manejarlas. Soy bastante autodidacta, estudié por mi cuenta. Florencia se encarga de la parte comercial, de los clientes y las redes sociales, yo, de la parte técnica como dibujo, diseño, reparaciones, modelado.Si bien Florencia también ejecuta los programas, los preparo yo.

- ¿Qué es lo que más se vende?

- Lo que más vendemos son piezas de diseño, repostería, decoración, macetas, señaladores, llaveros, souvenirs, pero también hemos hecho trabajos de ingeniería, engranajes, reparación de máquinas. Hace un tiempo vino un cliente con una máquina de cortar fiambre porque no podía conseguir un engranaje que tenía roto, había llamado a la empresa que se la había vendido pero le había dicho que ya no se fabricaban; también había ido a buscar una pieza similar por toda la zona pero no había conseguido, así que en base a lo que quedaba en la máquina, diseñamos el engranaje e imprimimos. Lo que tiene de bueno la impresión 3D es que, aunque se haga en menor volumen, se adapta a una necesidad específica y personal. Otra vez vino un cliente que tiene una moto BMW, importada, y se le había roto una pieza y no podía conseguir el repuesto, así que se acercó y lo hicimos nosotros. Si bien la original es metálica, nosotros hicimos en un plástico resistente y cumple la misma función. Ese tipo de trabajo no es el más frecuente porque es muy personal, pero está bueno que la gente sepa que existe esta alternativa. También llegan clientes para hacer reparaciones de barrefondos robots para piletas.

- ¿Asisten a ferias impulsadas por el municipio?

- Sí, hace un tiempo el secretario de Producción de la Municipalidad de Rojas, Georges Breitschmitt, nos invitó para formar parte de una capacitación de emprendedurismo de la provincia de Buenos Aires que hacían acá en la ciudad, así que nos dieron una charla acerca de a dónde apuntar como emprendedores, etcétera. Luego nos dijeron de participar en distintas ferias y, como no tenemos local de venta al público,nos sirvió para poder mostrarle a mucha gente cómo funciona la impresora, porque muchos no se imaginan cómo es el proceso o tienen un concepto equivocado. Nos gusta que la gente conozca, sepa acerca de esta opción y respecto de que se pueden desarrollar piezas de máquinas que están paradas por no conseguirse repuestos. Nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook.com/3dgiftdeco o Instagram.com/3dgiftdeco.