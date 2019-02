Se pone en marcha el Proyecto Educativo Renacer basado en la pedagogía Montessori

El Proyecto Educativo Renacer de Rojas está basado en la pedagogía Montessori y, el próximo 6 de marzo, abrirá sus puertas por primera vez para que los chicos concurran a clases. Según informaron a Democracia las responsables del espacio, lo que los caracteriza es que “se pretende una educación respetuosa para nuestros niños, una enseñanza que confíe en ellos conforme a su desarrollo e intereses; pretendemos materializar el derecho de libertad educativa”. Hasta el momento hay veinte anotados y muchas familias interesadas que podrán acceder a mayor información durante todo el mes de febrero. Las edades van desde nivel inicial, sala de tres años, hasta cuarto grado de primaria y, excepto los que recién comienzan, muchos de los chicos pasan del sistema educativo tradicional al basado en pedagogía Montessori. En diálogo con Democracia, Verónica Millanovich, médica y aspirante a guía Montessori, contó detalles del nuevo espacio para los vecinos rojenses.



-¿Cuál es la principal búsqueda que ustedes advierten en las familias que desean que sus chicos se formen con la pedagogía Montessori?

- El principal motivo por lo que los padres buscan las pedagogías alternativas es porque son activas y respetuosas del niño. Activa por el rol que toma el niño frente al aprendizaje, respetuosa porque se tiene en cuenta el ritmo y período sensible del niño. Otro motivo es que algunos niños se aburren en las escuelas tradicionales, en las cuales toman un rol pasivo frente al aprendizaje. Otros padres sienten que sus niños no avanzan, que se estancan o no aprenden de la manera esperada.

- ¿Cómo está conformado el grupo de trabajo y qué materias van a tener los chicos?

- El equipo de trabajo está formado por una docente de primaria, una docente de nivel inicial y los profesores de materias especiales: educación física, música, inglés, educación artística. También contamos con una trabajadora social.El plan de estudio está basado en el programa de DIEGEP, o sea, dentro de lo que exige el sistema educativo. La diferencia es que contamos con el material Montessori que se caracteriza por ser didáctico, concreto, presenta control del error y está científicamente diseñado.

- ¿Cómo sería la rutina de los chicos en la escuela basada en pedagogía Montessori?

- Los chicos van a concurrir a la escuela de lunes a viernes durante la tarde, de 13 a 17. Las rutinas son diferentes para jardín y primaria, pero algo que las caracteriza a las dos es el respeto por los períodos de concentración del niño, ningún niño va a ser obligado a cambiar de actividad. En primaria no vamos a tener recreos preestablecidos o en jardín no se va a merendar a una hora determinada, por ejemplo.

- ¿En qué consisten las instalaciones de la escuela?

- En la escuela contamos con una biblioteca, un espacio para trabajo en equipo, un lugar de música y un espacio amplio y continuo que comienza en la cocina y termina en una habitación abierta donde se dispone todo el material siguiendo un estricto orden de complejidad. Nosotras somos una Asociación Civil Sin Fines de Lucro integrada por Laura Rampa (profesora de inglés), Paula Torres (ingeniera Química y docente) y Verónica Millanovich (Médica y cursando guía Montessori IMI).